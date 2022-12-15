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Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/donetsk-1838879760.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
Украинские войска в 13.20 мск выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:44
2022-12-15T13:46
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 мск выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.50 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три мины калибром 120 миллиметров.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
13:44 15.12.2022 (обновлено: 13:46 15.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами

В ДНР сообщили об обстреле Кировского и Петровского района Донецка натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов Донецка
Последствия обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 мск выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Самый массированный обстрел за восемь лет: последствия удара ВСУ по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

Пожарный тушит машину, загоревшуюся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
1 из 10

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

Здание котельной, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
3 из 10

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
4 из 10

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

Каска в здании котельной, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
5 из 10

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

Воронка от взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
6 из 10

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
7 из 10

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

Здание котельной, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
8 из 10

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрелом оказались и автомобили.

Сотрудники МЧС осматривают машину, загоревшуюся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
9 из 10

Под обстрелом оказались и автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

Мужчина в здании котельной, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
10 из 10

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Под обстрелом оказались и автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Представительство добавило, что в 12.50 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три мины калибром 120 миллиметров.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
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