https://ria.ru/20221215/donetsk-1838879760.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 15.12.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
Украинские войска в 13.20 мск выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:44
2022-12-15T13:44
2022-12-15T13:46
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска в 13.20 мск выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.50 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три мины калибром 120 миллиметров.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
13:44 15.12.2022 (обновлено: 13:46 15.12.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
В ДНР сообщили об обстреле Кировского и Петровского района Донецка натовскими снарядами
ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости.
Украинские войска в 13.20 мск выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Самый массированный обстрел за восемь лет: последствия удара ВСУ по Донецку
1 из 10
Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.
2 из 10
Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".
3 из 10
Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.
4 из 10
По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.
5 из 10
Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.
6 из 10
Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.
7 из 10
Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.
8 из 10
Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.
9 из 10
Под обстрелом оказались и автомобили.
10 из 10
Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.
1 из 10
Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.
2 из 10
Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".
3 из 10
Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.
4 из 10
По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.
5 из 10
Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.
6 из 10
Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.
7 из 10
Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.
8 из 10
Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.
9 из 10
Под обстрелом оказались и автомобили.
10 из 10
Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.
Представительство добавило, что в 12.50 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три мины калибром 120 миллиметров.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По его данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок, также власти сообщали о повреждении по меньшей мере восьми многоквартирных жилых домов, общежития, ТЦ, корпуса университета и купола храма.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.