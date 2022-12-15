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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/dnr-1839025247.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:45
2022-12-15T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.46 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела города украинскими войсками повреждено здание лицея №47 "Старт".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол
22:45 15.12.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив четыре снаряда

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.46 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела города украинскими войсками повреждено здание лицея №47 "Старт".
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Самый массированный обстрел за восемь лет: последствия удара ВСУ по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

Пожарный тушит машину, загоревшуюся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
1 из 10

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

Здание котельной, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
3 из 10

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
4 из 10

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

Каска в здании котельной, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
5 из 10

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

Воронка от взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
6 из 10

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
7 из 10

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

Здание котельной, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
8 из 10

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрелом оказались и автомобили.

Сотрудники МЧС осматривают машину, загоревшуюся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
9 из 10

Под обстрелом оказались и автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

Мужчина в здании котельной, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
10 из 10

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Под обстрелом оказались и автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтирол
 
 
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