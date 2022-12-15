https://ria.ru/20221215/dnr-1839025247.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T22:45

2022-12-15T22:45

2022-12-15T22:45

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 15 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два района Донецка и Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.46 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 22.00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела города украинскими войсками повреждено здание лицея №47 "Старт".Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол