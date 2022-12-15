https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

Главные события 2022 года в военной сфере

Главные события 2022 года в военной сфере - РИА Новости, 15.12.2022

Главные события 2022 года в военной сфере

Начало спецоперации на Украине стало главным военным событием года в России. Это первый для Вооруженных сил РФ опыт затяжного широкомасштабного военного... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:57

2022-12-15T10:57

2022-12-15T10:57

безопасность

россия

рособоронэкспорт

с-400 «триумф»

бмп-3

ту-95мс

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Начало спецоперации на Украине стало главным военным событием года в России. Это первый для Вооруженных сил РФ опыт затяжного широкомасштабного военного конфликта, первая частичная мобилизация, первое массированное применение ряда образцов оружия.В целом спецоперация стала первым опытом участия Вооруженных сил РФ в полномасштабном военном конфликте с противником, обладающим полноценными войсками, которые обеспечиваются при помощи Запада современными вооружением.С Сирией это несопоставимо: при всей своей опасности международные террористы не располагали и не располагают многовидовыми вооруженными силами с разнообразной бронетехникой, артиллерией, ракетными комплексами, авиацией, ПВО, средствами РЭБ и так далее.Текущее положение на фронтеНа данный момент ВС РФ почти полностью контролируют территорию Луганской народной республики и часть Херсонской области – подразделения ВС РФ оставили правый берег Днепра и часть Николаевской области, чтобы избежать возможной блокировки сил в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС. Также союзными силами контролируются большая часть территорий Запорожской области и более половины Донецкой народной республики.Вдоль линии соприкосновения войсками РФ была выстроена оборона, которая позволяет успешно отражать все украинские атаки, что приводит к большим потерям среди войск Украины.В то же время ВС РФ продолжают продвигаться на Донецком направлении. В частности, за последние месяцы РФ были полностью освобождены от украинских вооруженных формирований населенные пункты Андреевка, Курдюмовка, Белогоровка, Перше Травня, Опытное, Майорск, Кодема.ПотериПоследний раз о потерях российских войск в рамках СВО сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце сентября. По его данным, на тот момент российской стороной было потеряно убитыми 5 937 человек. При этом министр уточнил, что потери украинской стороны на порядок выше – и тогда составляли более 61 тысячи убитыми и почти 50 тысяч ранеными.6 декабря Шойгу сообщил, что потери войск Украины только за ноябрь составили более 8 300 военнослужащих убитыми.МобилизацияВ рамках специальной военной операции в России впервые была проведена частичная мобилизация. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России 21 сентября и завершился в конце октября. Было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Заявлялось, что мобилизованных привлекут к контролю линии фронта протяженностью около 1 000 км и освобожденных территорий на Украине.7 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находится в зоне проведения операции в группировке, из них только 77 тысяч - в боевых подразделениях, остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск территориальной обороны. Еще 150 тысяч, уточнил глава государства, остаются на полигонах и в учебных центрах Минобороны, где проходят дополнительную подготовку - это так называемый боевой резерв.СВО увеличила потребность армии в вооружениях, что отразилось на работе предприятий отечественной "оборонки". Многие из них перешли или переходят на трехсменный режим работы.Высокоточное оружиеСамолеты российской дальней авиации и корабли ВМФ, а также наземные комплексы с начала СВО наносят по украинским военным объектам и критической инфраструктуре удары высокоточными крылатыми и гиперзвуковыми ракетами, такими как Х-101, Х-555, Х-32, "Калибр", "Оникс", "Кинжал", 9М723 и Р-500.Причем Киев не раз объявлял, что у ВС РФ в ближайшее время закончатся ракеты, однако удары продолжаются и зачастую носят массированный характер – когда за несколько часов на украинские объекты в разных областях обрушиваются многие десятки высокоточных боеприпасов.Активно применяет высокоточное оружие оперативно-тактическая и армейская авиация РФ. Су-35 и Су-34 используют ракеты семейства Х-31 и Х-58 для поражения РЛС системы ПВО Украины, наносят удары по технике, скоплениям войск, командным пунктам и складам боеприпасов с помощью ракет Х-59, Х-29 и Х-35. С ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М крайне эффективно применяются новейшие ракеты "Изделие-305".Одной из визитных карточек СВО стало применение в больших количествах и с высокой эффективностью российских барражирующих боеприпасов "Куб", "Изделие-51/52". Из зоны боевых действий регулярно публикуются видео точных поражений украинских танков, РЛС, ЗРК, артиллерии и живой силы этими ударными дронами. Во время второй карабахской войны осенью 2020 года подобные иностранные боеприпасы получили широкую рекламу, даже фигурировал термин "война дронов". Российские разработчики показали в ходе СВО свои высокоэффективные решения в этом классе ударных боеприпасов.Высокоточные боеприпасы применяет российская артиллерия. Так, системы "Торнадо-С" поражают украинские объекты с помощью управляемых реактивных снарядов, ствольные гаубицы используют управляемые снаряды "Краснополь", не имеющие аналогов в мире 240-мм минометы "Тюльпан" применяют корректируемые мины "Смельчак".Российская ПВОСпециальная военная операция стала своеобразным экзаменом для российских систем ПВО - комплексы ПВО "Панцирь-С", "Тор-М2", "Оса-АКМ", "Бук-М2", "Бук-М3", С-300ПМ1/2, С-300В, С-400 эффективно уничтожают реактивные снаряды, ракеты и дроны, запускаемые Украиной, перехватывает самолеты и вертолеты. Один из негласных девизов войск ПВО – "И сами не летаем, и другим не даем".Так, большая часть ракет американской РСЗО HIMARS, а также американских противорадиолокационных ракет HARM уничтожаются в воздухе. В результате действий наших систем ПВО ракеты HARM оказались практически бесполезны – случаев поражения ими целей на Украине не отмечается.Российская ПВО свела нет применение Украиной дронов "Байрактар". Большая часть имевшихся у Украины беспилотников были уничтожены в воздухе. В целом российские системы и комплексы ПВО доказали свою эффективность.БронетехникаСВО стала боевым крещением для новейших российских танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М. Отлично зарекомендовали себя в зоне СВО боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор".Высокую эффективность демонстрируют боевые машины пехоты БМП-3 за счет своего комплекса вооружения, включающего мощную гладкоствольную 100-мм пушку. Широко применяются российские бронемашины и бронетранспортеры различных разработчиков.СпецслужбыВ условиях спецоперации большая нагрузка выпала на российские спецслужбы. Контрразведка активно выявляла тех, кто пытался совершить теракты и диверсии по заданию Киева. И ФСБ регулярно сообщала о все новых обезвреженных агентах украинской разведки на территории России.Одним из наиболее ярких достижений ФСБ стал срыв курируемой спецслужбами стран НАТО операции Главного управления разведки Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым российская армия уничтожила ряд украинских военных объектов. Например, украинская сторона сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины.Во время спецоперации российская внешняя разведка нацелена на получение информации, которая поможет российским военнослужащим на поле боя. При этом не просто заметно изменилась политика Службы внешней разведки в публичном пространстве - впервые за свою историю СВР раз за разом обнародовала некоторые полученные российскими разведчиками сведения, касающиеся планов Запада и его приспешников в контексте спецоперации.СВР, озвучивая часть имеющейся у нее информации, тем самым действует на упреждение, пояснял глава службы Сергей Нарышкин.Российская внешняя разведка, в частности, сообщала, что США хотят максимально затянуть конфликт на Украине; что разведка стран НАТО снабжает Киев информацией о действиях российских военных; что США готовят международных террористов для использования их в зоне спецоперации; что США знали о разработке Украиной ядерного оружия и что Вашингтон был готовы помочь Киеву и о многом другом. Большой резонанс вызвали сообщения СВР о планах Польши установить военно-политический контроль над "историческими владениями" на Украине.Новинки военной техникиВ 2022 году состоялся первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". 20 апреля новый стратегический носитель был запущен из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. Его учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке. Траекторию боеголовок этой ракеты невозможно просчитать, а быстрый набор скорости, при котором значительно сокращается уязвимый для ПРО разгонный участок, позволяет ей преодолевать противоракетную оборону противника. Ожидается, что "Сармат" будет обеспечивать безопасность России от внешних угроз на протяжении ближайших 40-50 лет.В уходящем году состоялся первый полет модернизированного варианта истребителя 5-го поколения Су-57. На нем испытали новый комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения.В России началось серийное производство новейшей системы ПВО-ПРО С-500 "Прометей", контракт на поставки который подписан в августе. Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус его поражения достигает 600 километров. Система способна перехватывать боевые блоки МБР и объекты в ближнем космосе.Подписан контракт на поставки в войска модернизированных вертолетов Ка-52М. ВКС России к концу 2022 года должны будут получить 15 таких машин. Вертолет получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, расширенную номенклатуру вооружения.В этом году прошла презентация роботизированной боевой машины пехоты БМП-3, чьи возможности работы без экипажа продемонстрировали в августе в Кубинке. Боевой робот предназначен для действий на самых опасных направлениях и в городских условиях.Как выяснили РИА Новости, в России ведутся научно-исследовательские работы по проекту экипировки солдата будущего нового поколения, получившей название "Легионер". В состав "Легионера" должен войти в том числе бронешлем, оснащенный системой дополненной реальности, способный получать данные с дронов.ВТС России на фоне СВОУходящий год стал непростым для российской системы военно-технического сотрудничества (ВТС), масштабные санкции против которой вводились, начиная с 2014 года, однако России удалось сохранить второе место среди мировых поставщиков оружия. Сегодня РФ продолжает сотрудничество с более чем 100 государствами мира, а портфель экспортных заказов сохранился на уровне $50-55 млрд.В 2022 году началась реализация контракта на поставку второго полка систем ПВО С-400 Турции. Поставки первого полка на сумму $2,5 млрд были выполнены летом-осенью 2019 года, несмотря на угрозы со стороны США. Успешно продолжается выполнение контракта на поставку "Триумфов" Индии. Реализация всей сделки должна завершится до конца 2023 года.Рособоронэкспорт заключил новые контракты на поставку инозаказчикам вертолетов Ми-38, истребителей Су-30СМЭ, комплексов ПВО "Панцирь-С1М". На форуме "Армия" российские специалисты провели более 70 переговоров с представителями 30 стран-партнеров. Отечественные оборонные компании представляли свои новейшие разработки в том числе на зарубежных выставках, в том числе ADEX (Баку, Азербайджан), Defexpo (Гандинагар, Индия), Airshow China (Чжухай, Китай), South Africa Aerospace & Defense (Претория, ЮАР), Vietnam Defense (Ханой, Вьетнам) и других.ВМФ РоссииВМФ России с первых дней принимает участие в спецоперации на Украине. Так, фрегаты ЧФ проекта 11356 и малые ракетные корабли проекта 21631 совместно с подлодками проекта 636.3 эффективно наносят высокоточные удары "Калибрами" по объектам на украинской территории. Морская авиация ВМФ России активно участвует не только в нанесении ударов по украинской военной инфраструктуре, но и в воздушных боях, а группировка десантных кораблей обеспечивает снабжение войск по Азовскому и Черному морям.Существенный вклад в освобождение Бердянска, Мариуполя, а также Херсонской и Запорожской областей внесли морские пехотинцы и армейский корпус Черноморского флота. Сейчас морпехи Тихоокеанского флота ведут активные боевые действия на Донецком направлении.В текущем году флот продолжил активно обновляться. Северный флот пополнила атомная подводная лодка "Белгород", которая станет первым носителем подводных ядерных беспилотников "Посейдон". Тихоокеанский флот пополнился стратегической атомной подлодкой проекта 955А "Князь Олег" и многоцелевой АПЛ проекта 885М "Новосибирск". Также в состав ВМФ России принята дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) "Уфа" проекта 636.3, морской тральщик проекта 12700 "Петр Ильичев".В этом году для ВМФ принята на вооружение гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" в варианте для надводных кораблей, ее испытания успешно завершены с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".Летом стало известно о сдвиге сроков сдачи единственного в ВМФ России авианосца "Адмирал Кузнецов" после ремонта – корабль вернется в боевой состав флота в первом квартале 2024 года, хотя ранее планировалось сдать корабль в 2023 году. Сейчас авианосец находится в доке на 35-м Судоремонтном заводе в Мурманске.Новая Морская доктринаВ день Военно-морского флота 31 июля президент РФ подписал указы об утверждении Морской доктрины. В ней открыто обозначены границы и зоны национальных интересов России: Арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, Балтийские и Курильские проливы. Важнейшей задачей документа провозглашено противодействие устремлениям США и ряда других государств, которые рассматривают свой флот как средства проецирования силы и передового базирования для нанесения ударов по России.К угрозам относится продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России и активизация учений альянса в акваториях морей, прилегающих к территории нашей страны. Сделан акцент на обеспечение круглогодичной и безопасной навигации по Севморпути, а также на защиту регионов и акваторий, где осуществляется добыча углеводородов или имеются их залежи.УченияНа Дальнем Востоке в начале сентябре прошли стратегические учения "Восток-2022" под руководством начальника Генштаба ВС РФ. Всего в них было задействовано свыше 50 тысяч военнослужащих, более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. От Китая в маневрах приняли участие более 2 тысяч человек, более 300 единиц автомобильной военной техники, самолетов и вертолетов в общей сложности 21 единица, а также три корабля.На "Востоке-2022" было, в частности, отработано нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп (группировок) условного противника. В центральной части Японского моря был разыгран эпизод с поиском и поражением кораблей условного противника.В этом году два раза проводились учения с силами ядерной триады. Так, в феврале, за несколько дней до начала спецоперации, под руководством президента РФ были проведены учения с участием сил ядерной триады. ВКС запустили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов — крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую ракету "Циркон". На полигоне Капустин Яр произвели пуск крылатой ракеты наземного базирования "Искандер", а из Плесецка — межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выпустили крылатые ракеты воздушного базирования, которые поразили цели на полигонах Пембой и Кура, а атомная подлодка "Карелия" — баллистическую ракету "Синева".В октябре в рамках учений стратегических ядерных сил сдерживания РВСН отработали нанесение массированного ответного ядерного удара. В учениях участвовали подвижной грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС. "Тула" успешно поразила баллистической ракетой "Синева" заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

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https://ria.ru/20220725/razvedka-1804713879.html

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https://ria.ru/20220618/kalibr-1796454919.html

https://ria.ru/20221114/rakety-1831398280.html

https://ria.ru/20220731/doktrina-1806202193.html

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россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, рособоронэкспорт, с-400 «триумф», бмп-3, ту-95мс, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)