https://ria.ru/20221215/angarsk-1838765172.html

На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение

На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 15.12.2022

На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировано на промышленной площадке "Ангарского нефтехимического комбината", сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T06:40

2022-12-15T06:40

2022-12-15T06:49

происшествия

ангарск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ангарская нефтехимическая компания

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на промышленной площадке "Ангарского нефтехимического комбината", сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" утром в четверг произошел взрыв и пожар. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. На работу инфраструктуры ЧП не повлияло, угрозы для населения нет. В результате пожара два человека погибли и два пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Также проверку начала прокуратура.Отмечается, что по окончании аварийно-восстановительных мероприятий к работе приступит специальная комиссия.

https://ria.ru/20221212/pozhar-1838115415.html

ангарск

иркутская область

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происшествия, ангарск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ангарская нефтехимическая компания, следственный комитет россии (ск рф)