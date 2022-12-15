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На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 15.12.2022
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На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение
На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 15.12.2022
На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на промышленной площадке "Ангарского нефтехимического комбината", сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:40
2022-12-15T06:49
происшествия
ангарск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ангарская нефтехимическая компания
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на промышленной площадке "Ангарского нефтехимического комбината", сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" утром в четверг произошел взрыв и пожар. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. На работу инфраструктуры ЧП не повлияло, угрозы для населения нет. В результате пожара два человека погибли и два пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Также проверку начала прокуратура.Отмечается, что по окончании аварийно-восстановительных мероприятий к работе приступит специальная комиссия.
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ангарск
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происшествия, ангарск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ангарская нефтехимическая компания, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ангарская нефтехимическая компания, Следственный комитет России (СК РФ)
06:40 15.12.2022 (обновлено: 06:49 15.12.2022)
 
На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на нефтяном предприятии в Ангарске

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на промышленной площадке "Ангарского нефтехимического комбината", сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" утром в четверг произошел взрыв и пожар. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. На работу инфраструктуры ЧП не повлияло, угрозы для населения нет. В результате пожара два человека погибли и два пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Также проверку начала прокуратура.
"В 10.59 (05.59 мск) пожар на площади 2500 квадратных метров ликвидирован. В настоящее время производится проливка и охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по окончании аварийно-восстановительных мероприятий к работе приступит специальная комиссия.
ОАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 16:19
Пожар произошел в каучуковом цехе "Нижнекамскнефтехима"
 
ПроисшествияАнгарскИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ангарская нефтехимическая компанияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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