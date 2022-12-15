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На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение
На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 15.12.2022
На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на промышленной площадке "Ангарского нефтехимического комбината", сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:40
2022-12-15T06:40
2022-12-15T06:49
происшествия
ангарск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ангарская нефтехимическая компания
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на промышленной площадке "Ангарского нефтехимического комбината", сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" утром в четверг произошел взрыв и пожар. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. На работу инфраструктуры ЧП не повлияло, угрозы для населения нет. В результате пожара два человека погибли и два пострадали. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Также проверку начала прокуратура.Отмечается, что по окончании аварийно-восстановительных мероприятий к работе приступит специальная комиссия.
https://ria.ru/20221212/pozhar-1838115415.html
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происшествия, ангарск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ангарская нефтехимическая компания, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ангарская нефтехимическая компания, Следственный комитет России (СК РФ)
06:40 15.12.2022 (обновлено: 06:49 15.12.2022)
На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на нефтяном предприятии в Ангарске