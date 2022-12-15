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Сотрудники нефтезавода в Ангарске погибли в результате взрыва и пожара
Сотрудники нефтезавода в Ангарске погибли в результате взрыва и пожара - РИА Новости, 15.12.2022
Сотрудники нефтезавода в Ангарске погибли в результате взрыва и пожара
Два сотрудника нефтеперерабатывающего комбината "Ангарской нефтехимической компании" погибли и еще два пострадали в результате взрыва и пожара, сообщил... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T06:31
2022-12-15T06:31
2022-12-15T06:31
происшествия
игорь кобзев
ангарск
иркутская область
ангарская нефтехимическая компания
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Два сотрудника нефтеперерабатывающего комбината "Ангарской нефтехимической компании" погибли и еще два пострадали в результате взрыва и пожара, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.Кобзев сообщил утром в четверг, что пожар на промплощадке АНХК охватил 2,5 тысячи квадратных метров. СК заявил, что погибли два человека, четыре пострадали. МЧС сообщало, что пожар локализован, а возможная причина происшествия – загазованность систем технологической установки."Сейчас мне доложили о том, что в результате взрыва и пожара на территории АНХК, к сожалению, погибли два сотрудника, еще два пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших", - написал он.По его словам, Роспотребнадзор проверяет воздух на месте пожара.
https://ria.ru/20221214/pozhar-1838667270.html
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происшествия, игорь кобзев, ангарск, иркутская область, ангарская нефтехимическая компания, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Игорь Кобзев, Ангарск, Иркутская область, Ангарская нефтехимическая компания, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники нефтезавода в Ангарске погибли в результате взрыва и пожара
Губернатор Кобзев: сотрудники нефтезавода в Ангарске погибли в результате взрыва и пожара