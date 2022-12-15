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Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для возведения стены - РИА Новости, 15.12.2022
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Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для возведения стены
Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для возведения стены - РИА Новости, 15.12.2022
Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для возведения стены
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости с иронией прокомментировал намерение Польши построить на границе стену. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:46
2022-12-15T10:05
антон алиханов
польша
калининградская область
в мире
безопасность
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости с иронией прокомментировал намерение Польши построить на границе стену."Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой", — сказал он.Губернатор также обратил внимание на слова польского министра обороны Мариуша Блащака, который объяснил меры по усилению безопасности на границе тем, что аэропорт Храброво открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. По словам Алиханова, это "нездоровая паранойя отдельных поляков". Губернатор добавил, что даже во время чемпионата мира по футболу 2018 года, когда в области было много приезжих из Африки, никакой миграционной угрозы для Польши не было."Это были единичные случаи просто обманутых отдельных людей из Нигерии, из Марокко, которым говорили, вот вы знаете, это самый простой способ попасть в Европу — прилететь в Калининград, а оттуда пешком пытаться как-то перейти границу. С нашей-то стороны давно уже есть стена. Поэтому просто так к полякам не дойдешь", — пояснил он.В начале ноября власти Польши начали строить на границе с Калининградской областью заграждения из колючей проволоки, а на прошлой неделе заявили, что дополнительно соорудят там электронный барьер. А глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский пригрозил построить на границе капитальную стену.
https://ria.ru/20221102/zabor-1828658281.html
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"С небольшой скидкой" – Алиханов предложил Польше стройматериалы для забора на границе
"С небольшой скидкой" – Алиханов предложил Польше стройматериалы для забора на границе
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антон алиханов, польша, калининградская область, в мире, безопасность
Антон Алиханов, Польша, Калининградская область, В мире, Безопасность
07:46 15.12.2022 (обновлено: 10:05 15.12.2022)
 
Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для возведения стены

Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для возведения стены на границе

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости с иронией прокомментировал намерение Польши построить на границе стену.
"Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой", — сказал он.
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Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом
Губернатор также обратил внимание на слова польского министра обороны Мариуша Блащака, который объяснил меры по усилению безопасности на границе тем, что аэропорт Храброво открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. По словам Алиханова, это "нездоровая паранойя отдельных поляков".
Губернатор добавил, что даже во время чемпионата мира по футболу 2018 года, когда в области было много приезжих из Африки, никакой миграционной угрозы для Польши не было.
"Это были единичные случаи просто обманутых отдельных людей из Нигерии, из Марокко, которым говорили, вот вы знаете, это самый простой способ попасть в Европу — прилететь в Калининград, а оттуда пешком пытаться как-то перейти границу. С нашей-то стороны давно уже есть стена. Поэтому просто так к полякам не дойдешь", — пояснил он.
В начале ноября власти Польши начали строить на границе с Калининградской областью заграждения из колючей проволоки, а на прошлой неделе заявили, что дополнительно соорудят там электронный барьер. А глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский пригрозил построить на границе капитальную стену.
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В Польше современное название Калининграда сочли скверным
 
Антон АлихановПольшаКалининградская областьВ миреБезопасность
 
 
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