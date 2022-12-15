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"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов - РИА Новости, 15.12.2022
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"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов
"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов - РИА Новости, 15.12.2022
"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов
Новые модели автомобилей китайских брендов, которые производит калининградский завод "Автотор" будут представлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T03:13
2022-12-15T03:13
экономика
авто
антон алиханов
калининград
россия
автотор
bmw x5
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новые модели автомобилей китайских брендов, которые производит калининградский завод "Автотор" будут представлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов сообщил в интервью РИА Новости, что "Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов, в перспективе количество новых партнеров может вырасти."Да, конечно. Тут активно очень работаем", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, будут ли представлены новинки в ближайшее время.Он уточнил, что производство происходит последние несколько недель, было собрано несколько тысяч автомобилей."Китайские автомобили. Марки я не скажу, нет", - добавил он.Губернатор добавил, что за последние полтора-два года "Автотор" вложил больше 10 миллиардов рублей в строительство новых цехов.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.
https://ria.ru/20221214/litva-1838545655.html
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экономика, авто, антон алиханов, калининград, россия, автотор, bmw x5, kia rio, hyundai genesis
Экономика, Авто, Антон Алиханов, Калининград, Россия, Автотор, BMW X5, Kia Rio, Hyundai Genesis
03:13 15.12.2022
 
"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов

Алиханов: "Автотор" представит новые модели автомобилей в ближайшее время

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПредприятие "Автотор" в Калиниграде
Предприятие Автотор в Калиниграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Предприятие "Автотор" в Калиниграде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новые модели автомобилей китайских брендов, которые производит калининградский завод "Автотор" будут представлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов сообщил в интервью РИА Новости, что "Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов, в перспективе количество новых партнеров может вырасти.
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"Да, конечно. Тут активно очень работаем", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, будут ли представлены новинки в ближайшее время.
Он уточнил, что производство происходит последние несколько недель, было собрано несколько тысяч автомобилей.
"Китайские автомобили. Марки я не скажу, нет", - добавил он.
Губернатор добавил, что за последние полтора-два года "Автотор" вложил больше 10 миллиардов рублей в строительство новых цехов.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.
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ЭкономикаАвтоАнтон АлихановКалининградРоссияАвтоторBMW X5Kia RioHyundai Genesis
 
 
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