https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838758022.html

"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов

"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов - РИА Новости, 15.12.2022

"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов

Новые модели автомобилей китайских брендов, которые производит калининградский завод "Автотор" будут представлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T03:13

2022-12-15T03:13

2022-12-15T03:13

экономика

авто

антон алиханов

калининград

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автотор

bmw x5

kia rio

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новые модели автомобилей китайских брендов, которые производит калининградский завод "Автотор" будут представлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов сообщил в интервью РИА Новости, что "Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов, в перспективе количество новых партнеров может вырасти."Да, конечно. Тут активно очень работаем", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, будут ли представлены новинки в ближайшее время.Он уточнил, что производство происходит последние несколько недель, было собрано несколько тысяч автомобилей."Китайские автомобили. Марки я не скажу, нет", - добавил он.Губернатор добавил, что за последние полтора-два года "Автотор" вложил больше 10 миллиардов рублей в строительство новых цехов.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.

https://ria.ru/20221214/litva-1838545655.html

https://ria.ru/20221214/alikhanov-1838485652.html

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экономика, авто, антон алиханов, калининград, россия, автотор, bmw x5, kia rio, hyundai genesis