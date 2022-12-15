https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838758022.html
"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов
"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов - РИА Новости, 15.12.2022
"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов
Новые модели автомобилей китайских брендов, которые производит калининградский завод "Автотор" будут представлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T03:13
2022-12-15T03:13
2022-12-15T03:13
экономика
авто
антон алиханов
калининград
россия
автотор
bmw x5
kia rio
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новые модели автомобилей китайских брендов, которые производит калининградский завод "Автотор" будут представлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов сообщил в интервью РИА Новости, что "Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов, в перспективе количество новых партнеров может вырасти."Да, конечно. Тут активно очень работаем", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, будут ли представлены новинки в ближайшее время.Он уточнил, что производство происходит последние несколько недель, было собрано несколько тысяч автомобилей."Китайские автомобили. Марки я не скажу, нет", - добавил он.Губернатор добавил, что за последние полтора-два года "Автотор" вложил больше 10 миллиардов рублей в строительство новых цехов.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.
https://ria.ru/20221214/litva-1838545655.html
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экономика, авто, антон алиханов, калининград, россия, автотор, bmw x5, kia rio, hyundai genesis
Экономика, Авто, Антон Алиханов, Калининград, Россия, Автотор, BMW X5, Kia Rio, Hyundai Genesis
"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов
Алиханов: "Автотор" представит новые модели автомобилей в ближайшее время
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Новые модели автомобилей китайских брендов, которые производит калининградский завод "Автотор" будут представлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов сообщил в интервью РИА Новости, что "Автотор" планирует начать выпуск автомобилей трех новых брендов, в перспективе количество новых партнеров может вырасти.
"Да, конечно. Тут активно очень работаем", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, будут ли представлены новинки в ближайшее время.
Он уточнил, что производство происходит последние несколько недель, было собрано несколько тысяч автомобилей.
"Китайские автомобили. Марки я не скажу, нет", - добавил он.
Губернатор добавил, что за последние полтора-два года "Автотор" вложил больше 10 миллиардов рублей в строительство новых цехов.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде
. Предприятие первым в России
начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW
, а также южнокорейских Kia и Hyundai
. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.