https://ria.ru/20221214/zaporozhe-1838537035.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 14.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Взрывы слышны в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:36

2022-12-14T11:36

2022-12-14T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна"."В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Ранее в городе и области была объявлена воздушная тревога.Тревога звучала также в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

запорожье

днепропетровская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, днепропетровская область, украина