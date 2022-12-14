https://ria.ru/20221214/zaporozhe-1838537035.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы слышны в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:36
2022-12-14T11:36
2022-12-14T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна"."В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Ранее в городе и области была объявлена воздушная тревога.Тревога звучала также в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Издание "Страна.ua" сообщило о звуках взрывов в Запорожье