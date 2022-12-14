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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/zaporozhe-1838537035.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы слышны в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:36
2022-12-14T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна"."В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Ранее в городе и области была объявлена воздушная тревога.Тревога звучала также в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
запорожье
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украина
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в мире, запорожье, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Днепропетровская область, Украина
11:36 14.12.2022
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Издание "Страна.ua" сообщило о звуках взрывов в Запорожье

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в Запорожье, сообщает украинское издание "Страна".
"В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Ранее в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Тревога звучала также в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеДнепропетровская областьУкраина
 
 
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