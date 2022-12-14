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"На пороге конфликта". В Китае рассказали о расколе на Западе из-за Украины - РИА Новости, 14.12.2022
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"На пороге конфликта". В Китае рассказали о расколе на Западе из-за Украины
"На пороге конфликта". В Китае рассказали о расколе на Западе из-за Украины - РИА Новости, 14.12.2022
"На пороге конфликта". В Китае рассказали о расколе на Западе из-за Украины
Реакция Запада на происходящее на Украине привела к мировому энергетическому и продовольственному кризису, ударившему в том числе по США и ЕС, написал в статье... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:02
2022-12-14T19:35
в мире
цены на нефть
джо байден
эммануэль макрон
украина
сша
вашингтон (штат)
евросоюз
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Реакция Запада на происходящее на Украине привела к мировому энергетическому и продовольственному кризису, ударившему в том числе по США и ЕС, написал в статье для Global Times обозреватель Гао Цзянь.По его мнению, это может привести к расколу западного блока.Автор публикации подчеркнул, что этот год показал растущие противоречия между интересами Вашингтона и Брюсселя. По мере эскалации конфликта ЕС, который непосредственно оплачивает его за свой счет, осознает потери.Европейские лидеры увидели в политике президента США Джо Байдена попытку нанести удар по большей части производственного сектора и морально оскорбить Брюссель, написал автор.Журналист добавил, что европейцы уже находятся в разгаре военного кризиса и экономической стагнации из-за конфликта на Украине.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции" (IRA), содержит пункт о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиардов долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее открыто высказал недовольство стимуляционными мерами в отношении американских производителей. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является недружеским.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221214/zapad-1838665792.html
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в мире, цены на нефть, джо байден, эммануэль макрон, украина, сша, вашингтон (штат), евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Украина, США, Вашингтон (штат), Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
19:02 14.12.2022 (обновлено: 19:35 14.12.2022)
 
"На пороге конфликта". В Китае рассказали о расколе на Западе из-за Украины

Global Times: украинский кризис пролил свет на серьезное расхождение интересов США и ЕС

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Реакция Запада на происходящее на Украине привела к мировому энергетическому и продовольственному кризису, ударившему в том числе по США и ЕС, написал в статье для Global Times обозреватель Гао Цзянь.
По его мнению, это может привести к расколу западного блока.

"Конфликт на Украине обошелся очень дорого, а также вызвал обратную реакцию против собственных интересов Вашингтона. <...> Потенциальные разногласия между США и Европой окончательно проявились после принятия закона о снижении инфляции", — отметил Цзянь.

Автор публикации подчеркнул, что этот год показал растущие противоречия между интересами Вашингтона и Брюсселя. По мере эскалации конфликта ЕС, который непосредственно оплачивает его за свой счет, осознает потери.
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Европейские лидеры увидели в политике президента США Джо Байдена попытку нанести удар по большей части производственного сектора и морально оскорбить Брюссель, написал автор.
Журналист добавил, что европейцы уже находятся в разгаре военного кризиса и экономической стагнации из-за конфликта на Украине.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции" (IRA), содержит пункт о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиардов долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
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Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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