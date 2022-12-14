19:02 14.12.2022 (обновлено: 19:35 14.12.2022)
"На пороге конфликта". В Китае рассказали о расколе на Западе из-за Украины
Global Times: украинский кризис пролил свет на серьезное расхождение интересов США и ЕС
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Реакция Запада на происходящее на Украине привела к мировому энергетическому и продовольственному кризису, ударившему в том числе по США и ЕС, написал в статье для Global Times обозреватель Гао Цзянь.
По его мнению, это может привести к расколу западного блока.
"Конфликт на Украине обошелся очень дорого, а также вызвал обратную реакцию против собственных интересов Вашингтона. <...> Потенциальные разногласия между США и Европой окончательно проявились после принятия закона о снижении инфляции", — отметил Цзянь.
Автор публикации подчеркнул, что этот год показал растущие противоречия между интересами Вашингтона и Брюсселя. По мере эскалации конфликта ЕС, который непосредственно оплачивает его за свой счет, осознает потери.
Европейские лидеры увидели в политике президента США Джо Байдена попытку нанести удар по большей части производственного сектора и морально оскорбить Брюссель, написал автор.
Журналист добавил, что европейцы уже находятся в разгаре военного кризиса и экономической стагнации из-за конфликта на Украине.
Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции" (IRA), содержит пункт о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиардов долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.
В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее открыто высказал недовольство стимуляционными мерами в отношении американских производителей. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является недружеским.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.