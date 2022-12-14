https://ria.ru/20221214/zapad-1838707198.html

"На пороге конфликта". В Китае рассказали о расколе на Западе из-за Украины

"На пороге конфликта". В Китае рассказали о расколе на Западе из-за Украины - РИА Новости, 14.12.2022

"На пороге конфликта". В Китае рассказали о расколе на Западе из-за Украины

Реакция Запада на происходящее на Украине привела к мировому энергетическому и продовольственному кризису, ударившему в том числе по США и ЕС, написал в статье... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:02

2022-12-14T19:02

2022-12-14T19:35

в мире

цены на нефть

джо байден

эммануэль макрон

украина

сша

вашингтон (штат)

евросоюз

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Реакция Запада на происходящее на Украине привела к мировому энергетическому и продовольственному кризису, ударившему в том числе по США и ЕС, написал в статье для Global Times обозреватель Гао Цзянь.По его мнению, это может привести к расколу западного блока.Автор публикации подчеркнул, что этот год показал растущие противоречия между интересами Вашингтона и Брюсселя. По мере эскалации конфликта ЕС, который непосредственно оплачивает его за свой счет, осознает потери.Европейские лидеры увидели в политике президента США Джо Байдена попытку нанести удар по большей части производственного сектора и морально оскорбить Брюссель, написал автор.Журналист добавил, что европейцы уже находятся в разгаре военного кризиса и экономической стагнации из-за конфликта на Украине.Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции" (IRA), содержит пункт о выделении 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиардов долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.В ЕС назвали этот акт дискриминацией по отношению к товарам, импортируемым из других стран. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее открыто высказал недовольство стимуляционными мерами в отношении американских производителей. По мнению французского лидера, закон противоречит нормам ВТО и является недружеским.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221214/zapad-1838665792.html

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838622366.html

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838618006.html

украина

сша

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в мире, цены на нефть, джо байден, эммануэль макрон, украина, сша, вашингтон (штат), евросоюз, всемирная торговая организация (вто)