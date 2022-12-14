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Власти Югры подписали соглашение для обеспечения занятости населения - РИА Новости, 14.12.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221214/zanyatost-1838557679.html
Власти Югры подписали соглашение для обеспечения занятости населения
Власти Югры подписали соглашение для обеспечения занятости населения - РИА Новости, 14.12.2022
Власти Югры подписали соглашение для обеспечения занятости населения
Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписали трехстороннее соглашение с региональным объединением работодателей и объединением организаций... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:36
2022-12-14T12:36
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
россия
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписали трехстороннее соглашение с региональным объединением работодателей и объединением организаций профсоюзов региона для обеспечения максимальной занятости населения, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.Трехстороннее соглашение на ближайшие три года было подписано губернатором Югры Натальей Комаровой, председателем думы автономного округа, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Борисом Хохряковым, председателем объединения работодателей Югры Александром Кобановым и председателем Ханты-Мансийского объединения организации профсоюзов Федоров Сивашем."Мы рассматриваем данное соглашение как один из главных документов, регулирующих вопросы соблюдения трудовых прав граждан. Такое соглашение заключается с 2002 года. Это свидетельствует о социальном согласии между органами власти, работодателями и профсоюзами", – приводятся в сообщении слова Комаровой.Как отметил Кобанов, стороны договорились о совместной деятельности по обеспечению долгосрочной макроэкономической стабильности, укреплению экономики, повышению уровня жизни населения региона, созданию сети индустриальных промышленных парков и территориальных кластеров, внедрению эффективных механизмов стимулирования инвестиций и инноваций, развитию государственно-частного партнерства, повышению научного и образовательного потенциала.В области занятости населения и развития рынка труда приоритетами соглашения являются обеспечение максимальной занятости населения, недопущение уровня регистрируемой безработицы выше 0,6%, способствование расширению возможностей трудоустройства для молодежи, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей и граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Также соглашение предусматривает обеспечение непрерывного профессионального развития работников, развитие и популяризацию института наставничества, повышение трудовой мобильности граждан и снижение напряженности на рынке труда."Основная цель документа – повышение качества жизни жителей автономного округа, обеспечение их рабочими местами, повышение престижа рабочих профессий. Этот документ – серьезный шаг, придающий уверенности работающему населению", – подчеркнул председатель окружной думы.
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наталья комарова, россия, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ
12:36 14.12.2022
 
Власти Югры подписали соглашение для обеспечения занятости населения

Власти ХМАО подписали соглашение для обеспечения максимальной занятости населения

© Depositphotos.com / pressmasterДевушка подписывает документы
Девушка подписывает документы - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Depositphotos.com / pressmaster
Девушка подписывает документы. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписали трехстороннее соглашение с региональным объединением работодателей и объединением организаций профсоюзов региона для обеспечения максимальной занятости населения, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.
Трехстороннее соглашение на ближайшие три года было подписано губернатором Югры Натальей Комаровой, председателем думы автономного округа, секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Борисом Хохряковым, председателем объединения работодателей Югры Александром Кобановым и председателем Ханты-Мансийского объединения организации профсоюзов Федоров Сивашем.
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"Мы рассматриваем данное соглашение как один из главных документов, регулирующих вопросы соблюдения трудовых прав граждан. Такое соглашение заключается с 2002 года. Это свидетельствует о социальном согласии между органами власти, работодателями и профсоюзами", – приводятся в сообщении слова Комаровой.
Как отметил Кобанов, стороны договорились о совместной деятельности по обеспечению долгосрочной макроэкономической стабильности, укреплению экономики, повышению уровня жизни населения региона, созданию сети индустриальных промышленных парков и территориальных кластеров, внедрению эффективных механизмов стимулирования инвестиций и инноваций, развитию государственно-частного партнерства, повышению научного и образовательного потенциала.
В области занятости населения и развития рынка труда приоритетами соглашения являются обеспечение максимальной занятости населения, недопущение уровня регистрируемой безработицы выше 0,6%, способствование расширению возможностей трудоустройства для молодежи, женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей и граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Также соглашение предусматривает обеспечение непрерывного профессионального развития работников, развитие и популяризацию института наставничества, повышение трудовой мобильности граждан и снижение напряженности на рынке труда.
"Основная цель документа – повышение качества жизни жителей автономного округа, обеспечение их рабочими местами, повышение престижа рабочих профессий. Этот документ – серьезный шаг, придающий уверенности работающему населению", – подчеркнул председатель окружной думы.
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