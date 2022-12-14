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Николаев: Якутия лидирует по рождаемости и продолжительности жизни в ДФО - РИА Новости, 14.12.2022
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Николаев: Якутия лидирует по рождаемости и продолжительности жизни в ДФО
Николаев: Якутия лидирует по рождаемости и продолжительности жизни в ДФО - РИА Новости, 14.12.2022
Николаев: Якутия лидирует по рождаемости и продолжительности жизни в ДФО
Якутия занимает лидирующие позиции по рождаемости и продолжительности жизни среди регионов Дальнего Востока, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:35
2022-12-14T15:35
республика саха (якутия)
айсен николаев
дальний восток
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Якутия занимает лидирующие позиции по рождаемости и продолжительности жизни среди регионов Дальнего Востока, сообщил глава республики Айсен Николаев."Мы лидируем среди дальневосточных регионов по рождаемости. В 2021 году у нас коэффициент 12,4. У нас самая высокая продолжительность жизни – 70 лет, это 24-е место в стране. На Дальнем Востоке только в Якутии по итогам прошлого года наблюдался естественный прирост населения. При этом с 2020 года рост рождаемости у нас сочетается с положительным миграционным приростом", - сказал Николаев во время выступления на "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации.При этом он отметил, что для дальнейшего развития человеческого капитала Якутии необходимо улучшения условий, в частности, создание достойной социальной инфраструктуры. "Самое главное – это сохранение жизни и здоровья людей. В следующем году мы начинаем пилотный проект новой модели медицинской помощи в Арктической зоне. Надеемся, что важнейший для труднодоступных мест проект не останется без внимания на федеральном уровне", - уточнил глава Якутии.Кроме того, по словам Николаева, потребуется помощь в строительстве социальных объектов, которые планируется возвести к старту в 2024 году восьмых международных спортивных игр "Дети Азии", которые республика проводит каждые четыре года с 1996 года.
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айсен николаев, дальний восток, совет федерации рф
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Дальний Восток, Совет Федерации РФ
15:35 14.12.2022
 

Николаев: Якутия лидирует по рождаемости и продолжительности жизни в ДФО

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Якутия занимает лидирующие позиции по рождаемости и продолжительности жизни среди регионов Дальнего Востока, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"Мы лидируем среди дальневосточных регионов по рождаемости. В 2021 году у нас коэффициент 12,4. У нас самая высокая продолжительность жизни – 70 лет, это 24-е место в стране. На Дальнем Востоке только в Якутии по итогам прошлого года наблюдался естественный прирост населения. При этом с 2020 года рост рождаемости у нас сочетается с положительным миграционным приростом", - сказал Николаев во время выступления на "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы Муравьев-Амурский 2030 на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 15:08Республика Саха (Якутия)
Власти Якутии надеются на модернизацию пяти аэропортов
При этом он отметил, что для дальнейшего развития человеческого капитала Якутии необходимо улучшения условий, в частности, создание достойной социальной инфраструктуры. "Самое главное – это сохранение жизни и здоровья людей. В следующем году мы начинаем пилотный проект новой модели медицинской помощи в Арктической зоне. Надеемся, что важнейший для труднодоступных мест проект не останется без внимания на федеральном уровне", - уточнил глава Якутии.
Кроме того, по словам Николаева, потребуется помощь в строительстве социальных объектов, которые планируется возвести к старту в 2024 году восьмых международных спортивных игр "Дети Азии", которые республика проводит каждые четыре года с 1996 года.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевДальний ВостокСовет Федерации РФ
 
 
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