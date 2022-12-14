https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838621597.html

Николаев: Якутия лидирует по рождаемости и продолжительности жизни в ДФО

Николаев: Якутия лидирует по рождаемости и продолжительности жизни в ДФО - РИА Новости, 14.12.2022

Николаев: Якутия лидирует по рождаемости и продолжительности жизни в ДФО

Якутия занимает лидирующие позиции по рождаемости и продолжительности жизни среди регионов Дальнего Востока, сообщил глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:35

2022-12-14T15:35

2022-12-14T15:35

республика саха (якутия)

айсен николаев

дальний восток

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Якутия занимает лидирующие позиции по рождаемости и продолжительности жизни среди регионов Дальнего Востока, сообщил глава республики Айсен Николаев."Мы лидируем среди дальневосточных регионов по рождаемости. В 2021 году у нас коэффициент 12,4. У нас самая высокая продолжительность жизни – 70 лет, это 24-е место в стране. На Дальнем Востоке только в Якутии по итогам прошлого года наблюдался естественный прирост населения. При этом с 2020 года рост рождаемости у нас сочетается с положительным миграционным приростом", - сказал Николаев во время выступления на "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации.При этом он отметил, что для дальнейшего развития человеческого капитала Якутии необходимо улучшения условий, в частности, создание достойной социальной инфраструктуры. "Самое главное – это сохранение жизни и здоровья людей. В следующем году мы начинаем пилотный проект новой модели медицинской помощи в Арктической зоне. Надеемся, что важнейший для труднодоступных мест проект не останется без внимания на федеральном уровне", - уточнил глава Якутии.Кроме того, по словам Николаева, потребуется помощь в строительстве социальных объектов, которые планируется возвести к старту в 2024 году восьмых международных спортивных игр "Дети Азии", которые республика проводит каждые четыре года с 1996 года.

https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838612646.html

дальний восток

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Артем Смирнов

айсен николаев, дальний восток, совет федерации рф