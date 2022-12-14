https://ria.ru/20221214/uzbekistan-1838519561.html
Два аэропорта Узбекистана не смогли принять рейсы из России
Два аэропорта Узбекистана не смогли принять рейсы из России - РИА Новости, 14.12.2022
Два аэропорта Узбекистана не смогли принять рейсы из России
Международные аэропорты Ферганы и Андижана на востоке Узбекистана не смогли принять утром в среду рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга из-за сильного тумана,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:01
2022-12-14T12:01
2022-12-14T12:44
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ТАШКЕНТ, 14 дек –РИА Новости. Международные аэропорты Ферганы и Андижана на востоке Узбекистана не смогли принять утром в среду рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга из-за сильного тумана, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports."Из-за низкой видимости — менее 25 метров аэропорт Фергана не смог принять рейс, следовавший из Санкт-Петербурга, и был перенаправлен в Ташкент, – говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.По данным пресс-службы, переохлажденный туман (видимость — 300 метров) стал причиной задержки рейса HY622 авиакомпании Uzbekistan Airways Москва — Андижан в аэропорту вылета на несколько часов. "Самолет ушел в зону ожидания и будет перенаправлен на запасной аэродром", – уточнили в компании.Из-за плохих метеоусловий аэропорт Намангана (восток Узбекистана) также периодически вынужден ограничивать прием и выпуск воздушных судов, добавили в пресс-службе. По оценке компании, стабильная работа аэропортов в указанных городах наладится после улучшения погодных условий в ближайшее время.
https://ria.ru/20221214/avianapravleniya-1838410227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, узбекистан, фергана, андижан, туристы, аэропорты, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Узбекистан, Фергана, Андижан, туристы, Аэропорты, авиакомпании
12:01 14.12.2022 (обновлено: 12:44 14.12.2022)
Два аэропорта Узбекистана не смогли принять рейсы из России
Аэропорты узбекских Ферганы и Андижана не смогли принять рейсы из России из-за тумана