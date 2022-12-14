https://ria.ru/20221214/tyumen-1838536133.html
Тюменские службы неотложной помощи перешли на усиленный режим работы
Тюменские службы неотложной помощи перешли на усиленный режим работы - РИА Новости, 14.12.2022
Тюменские службы неотложной помощи перешли на усиленный режим работы
Работа выездной службы неотложной помощи в Тюмени и Тюменском районе переведена в круглосуточный режим, решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:32
2022-12-14T11:32
2022-12-14T11:32
общество
тюмень
тюменский район
тюменская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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ТЮМЕНЬ, 14 дек – РИА Новости. Работа выездной службы неотложной помощи в Тюмени и Тюменском районе переведена в круглосуточный режим, решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Тюменской области наблюдается ухудшение эпидситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и относительная стабилизация процесса по COVID-19."Меняется график работы выездной службы неотложной помощи. Ранее вызовы в ночное время обслуживала Станция скорой медицинской помощи, сейчас бригады поликлиник будут работать в режиме 24/7. Бригады мы усиливаем, но количество единовременно поступающих обращений по вызовам на дом, как по взрослому, так и по детскому населению, не позволяет нам успеть обслужить всех в светлое время суток", – пояснила главврач одной из городских поликлиник Елена Неверова."Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе за прошлую неделю увеличился на 39%, что выше эпидпорога на 40%. В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалирует грипп А (H1N1)-2009 "свиной грипп", а также грипп В и другие респираторные вирусы не гриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания", – сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20221213/orvi-1838441930.html
https://ria.ru/20221213/gripp-1838458599.html
тюмень
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общество, тюмень, тюменский район, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
Общество, Тюмень, Тюменский район, Тюменская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Россия
Тюменские службы неотложной помощи перешли на усиленный режим работы
В Тюмени службы неотложной помощи перевели на усиленный режим работы из-за вспышки ОРВИ