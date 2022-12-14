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Eutelsat прекратит трансляцию трех российских телеканалов - РИА Новости, 14.12.2022
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Eutelsat прекратит трансляцию трех российских телеканалов
Eutelsat прекратит трансляцию трех российских телеканалов - РИА Новости, 14.12.2022
Eutelsat прекратит трансляцию трех российских телеканалов
Французский медиарегулятор Arcom потребовал от спутникового оператора Eutelsat прекратить вещание трех российских телеканалов после просьбы госсовета Франции... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T21:47
2022-12-14T21:47
в мире
сергей лавров
валерий фадеев
тереза рибейру
франция
россия
украина
репортеры без границ
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ПАРИЖ, 14 дек - РИА Новости. Французский медиарегулятор Arcom потребовал от спутникового оператора Eutelsat прекратить вещание трех российских телеканалов после просьбы госсовета Франции пересмотреть решение, говорится в пресс-релизе медиарегулятора.Государственный совет Франции в начале декабря распорядился, чтобы медиарегулятор Arcom пересмотрел решение о продолжении трансляции французским спутниковым оператором Eutelsat российских телеканалов "Россия 1", НТВ и Первого канала на территории России и Украины по требованию ассоциации "Репортеры без границ" (RSF),"Сегодня Arcom официально уведомил Eutelsat о прекращении вещания трех российских каналов - "России 1", Первого канала и НТВ - чьи программы, посвященные конфликту на Украине, содержат призывы к ненависти и насилию, и которые были неоднократно замечены в недостоверной информации", - говорится в релизе медиарегулятора, опубликованном в среду.В начале сентября RSF обратилась в Arcom, требуя, чтобы французский спутниковый оператор Eutelsat прекратил трансляцию трех российских телеканалов – "России 1", НТВ и Первого канала – на территории России и Украины. По заявлению ассоциации, не менее 15 миллионов домохозяйств получают сигнал этих СМИ, которые "распространяют военную пропаганду", через французского спутникового оператора.Arcom 29 сентября заявил, что "некомпетентен" в данном вопросе, отметив, что для таких требований к спутниковому оператору нет "законодательных и фактических оснований", после чего 17 ноября RSF обратилась в Государственный совет Франции.В августе Eutelsat по требованию Arcom прекратил вещание телеканала "НТВ-Мир", который, по мнению регулятора, представлял руководство Украины и ее жителей приверженцами нацистской идеологии, что создавало "опасный образ" украинского населения.В марте Arcom заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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в мире, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, франция, россия, украина, репортеры без границ, обсе, санкции в отношении россии
В мире, Сергей Лавров, Валерий Фадеев, Тереза Рибейру, Франция, Россия, Украина, Репортеры без границ, ОБСЕ, Санкции в отношении России
21:47 14.12.2022
 
Eutelsat прекратит трансляцию трех российских телеканалов

Медиарегулятор Arcom потребовал от Eutelsat прекратить вещание трех российских каналов

© Depositphotos.com / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Depositphotos.com / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 дек - РИА Новости. Французский медиарегулятор Arcom потребовал от спутникового оператора Eutelsat прекратить вещание трех российских телеканалов после просьбы госсовета Франции пересмотреть решение, говорится в пресс-релизе медиарегулятора.
Государственный совет Франции в начале декабря распорядился, чтобы медиарегулятор Arcom пересмотрел решение о продолжении трансляции французским спутниковым оператором Eutelsat российских телеканалов "Россия 1", НТВ и Первого канала на территории России и Украины по требованию ассоциации "Репортеры без границ" (RSF),
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"Сегодня Arcom официально уведомил Eutelsat о прекращении вещания трех российских каналов - "России 1", Первого канала и НТВ - чьи программы, посвященные конфликту на Украине, содержат призывы к ненависти и насилию, и которые были неоднократно замечены в недостоверной информации", - говорится в релизе медиарегулятора, опубликованном в среду.
В начале сентября RSF обратилась в Arcom, требуя, чтобы французский спутниковый оператор Eutelsat прекратил трансляцию трех российских телеканалов – "России 1", НТВ и Первого канала – на территории России и Украины. По заявлению ассоциации, не менее 15 миллионов домохозяйств получают сигнал этих СМИ, которые "распространяют военную пропаганду", через французского спутникового оператора.
Arcom 29 сентября заявил, что "некомпетентен" в данном вопросе, отметив, что для таких требований к спутниковому оператору нет "законодательных и фактических оснований", после чего 17 ноября RSF обратилась в Государственный совет Франции.
В августе Eutelsat по требованию Arcom прекратил вещание телеканала "НТВ-Мир", который, по мнению регулятора, представлял руководство Украины и ее жителей приверженцами нацистской идеологии, что создавало "опасный образ" украинского населения.
В марте Arcom заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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