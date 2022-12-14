https://ria.ru/20221214/stroitelstvo-1838635209.html
Глава Якутии попросил СФ поддержать проект по строительству ВОЛС в Арктике
Глава Якутии попросил СФ поддержать проект по строительству ВОЛС в Арктике - РИА Новости, 14.12.2022
Глава Якутии попросил СФ поддержать проект по строительству ВОЛС в Арктике
Глава Якутии Айсен Николаев попросил Совет Федерации поддержать проект "Синергия Арктики", разработанный с Минцифры РФ по строительству ВОЛС в арктических... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:09
2022-12-14T16:09
2022-12-14T16:09
республика саха (якутия)
айсен николаев
валентина матвиенко
россия
арктика
совет федерации рф
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ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев попросил Совет Федерации поддержать проект "Синергия Арктики", разработанный с Минцифры РФ по строительству ВОЛС в арктических районах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.По данным регионального правительства, в 2021 году к ВОЛС были подключены 70 населенных пунктов Якутии, современная высокоскоростная инфокоммуникационная линия связи доступна в 363 городах и селах региона."Айсен Николаев сегодня, 14 декабря, в ходе "Часа субъекта" попросил Совет Федерации поддержать проект "Синергия Арктики" по строительству ВОЛС в регионе", - рассказали в пресс-службе.Глава региона подчеркнул, что строительство ВОЛС в арктических районах Якутии позволит в 100 раз снизить стоимость подключения к интернету. Реализация проекта "Синергия Арктики" позволит до конца 2025 года подключить к высокоскоростному интернету 52 арктических, включая все арктические районные центры, и 34 труднодоступных якутских посёлка. Общая протяжённость оптоволоконных линий составит около 7 тысяч километров. Более 72 тысяч человек получат доступ к высокоскоростному интернету и сотовой связи."Совместно с Минцифры России разработан проект "Синергия Арктики" по строительству ВОЛС. Проект, соединяющий в единую инфокоммуникационную сеть всю якутскую Арктику с выходом на трансарктическую подводную ВОЛС "Полярный Экспресс" и сопряжением с линиями связи соседних регионов, может быть реализован при паритетном софинансировании из федерального бюджета", – приводятся в сообщении слова Николаева.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что даст поручение, чтобы на Якутию в 2023 году "обратили особое внимание и подтянули до соответствующего уровня"."По итогам заседания проект поддержан членами Совфеда РФ и внесен в постановление Совета Федерации "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838621597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, валентина матвиенко, россия, арктика, совет федерации рф
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Валентина Матвиенко, Россия, Арктика, Совет Федерации РФ
ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев попросил Совет Федерации поддержать проект "Синергия Арктики", разработанный с Минцифры РФ по строительству ВОЛС в арктических районах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По данным регионального правительства, в 2021 году к ВОЛС были подключены 70 населенных пунктов Якутии, современная высокоскоростная инфокоммуникационная линия связи доступна в 363 городах и селах региона.
"Айсен Николаев сегодня, 14 декабря, в ходе "Часа субъекта" попросил Совет Федерации поддержать проект "Синергия Арктики" по строительству ВОЛС в регионе", - рассказали в пресс-службе.
Глава региона подчеркнул, что строительство ВОЛС в арктических районах Якутии позволит в 100 раз снизить стоимость подключения к интернету. Реализация проекта "Синергия Арктики" позволит до конца 2025 года подключить к высокоскоростному интернету 52 арктических, включая все арктические районные центры, и 34 труднодоступных якутских посёлка. Общая протяжённость оптоволоконных линий составит около 7 тысяч километров. Более 72 тысяч человек получат доступ к высокоскоростному интернету и сотовой связи.
"Совместно с Минцифры России разработан проект "Синергия Арктики" по строительству ВОЛС. Проект, соединяющий в единую инфокоммуникационную сеть всю якутскую Арктику
с выходом на трансарктическую подводную ВОЛС "Полярный Экспресс" и сопряжением с линиями связи соседних регионов, может быть реализован при паритетном софинансировании из федерального бюджета", – приводятся в сообщении слова Николаева.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
сказала, что даст поручение, чтобы на Якутию в 2023 году "обратили особое внимание и подтянули до соответствующего уровня".
"По итогам заседания проект поддержан членами Совфеда РФ и внесен в постановление Совета Федерации "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)", - добавили в пресс-службе.