https://ria.ru/20221214/stroitelstvo-1838635209.html

Глава Якутии попросил СФ поддержать проект по строительству ВОЛС в Арктике

Глава Якутии попросил СФ поддержать проект по строительству ВОЛС в Арктике - РИА Новости, 14.12.2022

Глава Якутии попросил СФ поддержать проект по строительству ВОЛС в Арктике

Глава Якутии Айсен Николаев попросил Совет Федерации поддержать проект "Синергия Арктики", разработанный с Минцифры РФ по строительству ВОЛС в арктических... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:09

2022-12-14T16:09

2022-12-14T16:09

республика саха (якутия)

айсен николаев

валентина матвиенко

россия

арктика

совет федерации рф

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ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев попросил Совет Федерации поддержать проект "Синергия Арктики", разработанный с Минцифры РФ по строительству ВОЛС в арктических районах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.По данным регионального правительства, в 2021 году к ВОЛС были подключены 70 населенных пунктов Якутии, современная высокоскоростная инфокоммуникационная линия связи доступна в 363 городах и селах региона."Айсен Николаев сегодня, 14 декабря, в ходе "Часа субъекта" попросил Совет Федерации поддержать проект "Синергия Арктики" по строительству ВОЛС в регионе", - рассказали в пресс-службе.Глава региона подчеркнул, что строительство ВОЛС в арктических районах Якутии позволит в 100 раз снизить стоимость подключения к интернету. Реализация проекта "Синергия Арктики" позволит до конца 2025 года подключить к высокоскоростному интернету 52 арктических, включая все арктические районные центры, и 34 труднодоступных якутских посёлка. Общая протяжённость оптоволоконных линий составит около 7 тысяч километров. Более 72 тысяч человек получат доступ к высокоскоростному интернету и сотовой связи."Совместно с Минцифры России разработан проект "Синергия Арктики" по строительству ВОЛС. Проект, соединяющий в единую инфокоммуникационную сеть всю якутскую Арктику с выходом на трансарктическую подводную ВОЛС "Полярный Экспресс" и сопряжением с линиями связи соседних регионов, может быть реализован при паритетном софинансировании из федерального бюджета", – приводятся в сообщении слова Николаева.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что даст поручение, чтобы на Якутию в 2023 году "обратили особое внимание и подтянули до соответствующего уровня"."По итогам заседания проект поддержан членами Совфеда РФ и внесен в постановление Совета Федерации "О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838621597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, валентина матвиенко, россия, арктика, совет федерации рф