Рейтинг@Mail.ru
Якутия получит федеральные средства на строительство моста через Лену - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20221214/stroitelstvo-1838629585.html
Якутия получит федеральные средства на строительство моста через Лену
Якутия получит федеральные средства на строительство моста через Лену - РИА Новости, 14.12.2022
Якутия получит федеральные средства на строительство моста через Лену
Якутия в 2025 году получит федеральные средства на строительство моста через Лену, спикер СФ Валентина Матвиенко заявила о поддержке схемы паритетного... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:58
2022-12-14T15:58
республика саха (якутия)
валентина матвиенко
айсен николаев
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Якутия в 2025 году получит федеральные средства на строительство моста через Лену, спикер СФ Валентина Матвиенко заявила о поддержке схемы паритетного финансирования, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.На заседании Совета Федерации спикер верхней палаты российского парламента поддержала предложение главы региона Айсена Николаева о паритетном финансировании строительства моста через реку Лену. По этой схеме федеральное софинансирование должно быть не менее половины от общего объема привлеченных инвестиций.Матвиенко подчеркнула, что наиболее важной задачей является повышение транспортной связанности региона. "Это требует серьезной финансовой поддержки… Круглогодичная транспортная доступность увеличится в 4 раза, кумулятивный эффект будет огромным. Обещаем, что будем активно поддерживать республику в реализации этого проекта. Главное, чтобы средства выделялись и были приемлемые условия с учетом возможностей республики в вопросах софинансирования. Оно должно быть паритетным", – сказала она.Реализация проекта в Якутии уже начата, завершается первый этап, который предусматривает подготовительные работы. "Строительство самого моста будет на втором этапе, проект которого сегодня корректируется. Выделение федеральных средств запланировано на 2025 год, однако работы по возведению моста необходимо начать раньше, сразу после получения положительного заключения государственной экспертизы", - отметила спикер.Правительство Якутии и "Восьмая концессионная компания" в 2020 году подписали концессионное соглашение на строительство моста. Общий объем финансирования проекта был оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил РИА Новости, что стоимость проекта пересмотрена и снижена до 68 миллиардов рублей.Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока.
https://ria.ru/20221210/zhile-1837783796.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валентина матвиенко, айсен николаев, марат хуснуллин
Республика Саха (Якутия), Валентина Матвиенко, Айсен Николаев, Марат Хуснуллин
15:58 14.12.2022
 

Якутия получит федеральные средства на строительство моста через Лену

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Якутия в 2025 году получит федеральные средства на строительство моста через Лену, спикер СФ Валентина Матвиенко заявила о поддержке схемы паритетного финансирования, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
На заседании Совета Федерации спикер верхней палаты российского парламента поддержала предложение главы региона Айсена Николаева о паритетном финансировании строительства моста через реку Лену. По этой схеме федеральное софинансирование должно быть не менее половины от общего объема привлеченных инвестиций.
Якутск - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 21:22Республика Саха (Якутия)
Якутия перевыполнит план жилищного строительства по итогам 2022 года
Матвиенко подчеркнула, что наиболее важной задачей является повышение транспортной связанности региона. "Это требует серьезной финансовой поддержки… Круглогодичная транспортная доступность увеличится в 4 раза, кумулятивный эффект будет огромным. Обещаем, что будем активно поддерживать республику в реализации этого проекта. Главное, чтобы средства выделялись и были приемлемые условия с учетом возможностей республики в вопросах софинансирования. Оно должно быть паритетным", – сказала она.
Реализация проекта в Якутии уже начата, завершается первый этап, который предусматривает подготовительные работы. "Строительство самого моста будет на втором этапе, проект которого сегодня корректируется. Выделение федеральных средств запланировано на 2025 год, однако работы по возведению моста необходимо начать раньше, сразу после получения положительного заключения государственной экспертизы", - отметила спикер.
Правительство Якутии и "Восьмая концессионная компания" в 2020 году подписали концессионное соглашение на строительство моста. Общий объем финансирования проекта был оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил РИА Новости, что стоимость проекта пересмотрена и снижена до 68 миллиардов рублей.
Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока.
 
Республика Саха (Якутия)Валентина МатвиенкоАйсен НиколаевМарат Хуснуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала