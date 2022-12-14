https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838623325.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:21

2022-12-14T16:21

2022-12-14T16:21

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 декабря 2022 годаРоссийские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении. Минобороны сообщило, что под контроль взята большая часть села Водяное в ДНР. На Купянском и Краснолиманском направлениях нанесен удар по позициям ВСУ. Противник понес большие потери в живой силе и технике.Ликвидированы 93 артиллерийских расчета, 186 районов скопления живой силы и техники, пункт управления, два склада боеприпасов, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Средства ПВО сбили три беспилотника и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 343 самолета, 183 вертолета, 2658 беспилотников, 396 зенитных ракетных комплексов, 931 реактивную систему залпового огня, 7099 танков и других бронемашин, 3685 орудий полевой артиллерии и 7599 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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