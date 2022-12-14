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Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области

Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области - РИА Новости, 14.12.2022

Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области

В Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:20

2022-12-14T20:20

2022-12-14T22:06

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 14 дек — РИА Новости. В Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Бойцы ОМОНа "АХМАТ-Крепость" (на транспорте) и ОМОНа "АХМАТ-Грозный" совместно с сотрудниками дагестанского СОБРа "Ястреб" выявили крупный схрон оружия и боеприпасов в ходе зачистки в Запорожской области", — написал он.По словам Кадырова, оружие перешло в распоряжение российских войск и "будет исправно служить" на благо жителей региона."Вероятнее всего, националисты готовили очередную диверсию, которая в случае успеха могла бы привести к весьма трагическим последствиям", — подытожил чеченский лидер.Ранее в среду член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что российская армия пресекла попытку атаки украинской мотопехоты на северо-восточном участке линии боевого соприкосновения. Артиллерия уничтожила три бронированные машины, три внедорожника и около 50 боевиков.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав страны Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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