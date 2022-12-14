Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/skhron-1838724776.html
Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области
Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области - РИА Новости, 14.12.2022
Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области
В Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:20
2022-12-14T22:06
специальная военная операция на украине
происшествия
рамзан кадыров
запорожская область
россия
украина
владимир путин
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791462835_0:30:3076:1760_1920x0_80_0_0_ab5239934654b9f462cb99b87e1eaf7d.jpg
ГРОЗНЫЙ, 14 дек — РИА Новости. В Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Бойцы ОМОНа "АХМАТ-Крепость" (на транспорте) и ОМОНа "АХМАТ-Грозный" совместно с сотрудниками дагестанского СОБРа "Ястреб" выявили крупный схрон оружия и боеприпасов в ходе зачистки в Запорожской области", — написал он.По словам Кадырова, оружие перешло в распоряжение российских войск и "будет исправно служить" на благо жителей региона."Вероятнее всего, националисты готовили очередную диверсию, которая в случае успеха могла бы привести к весьма трагическим последствиям", — подытожил чеченский лидер.Ранее в среду член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что российская армия пресекла попытку атаки украинской мотопехоты на северо-восточном участке линии боевого соприкосновения. Артиллерия уничтожила три бронированные машины, три внедорожника и около 50 боевиков.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав страны Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221214/pushilin-1838369168.html
запорожская область
россия
украина
донбасс
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791462835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52def0853d19365818f3dc96a86221b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рамзан кадыров, запорожская область, россия, украина, владимир путин, донбасс, херсонская область , владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рамзан Кадыров, Запорожская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Донбасс, Херсонская область , Владимир Рогов
20:20 14.12.2022 (обновлено: 22:06 14.12.2022)
 
Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области

Глава Чечни Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкСхрон с оружием ВСУ
Схрон с оружием ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Схрон с оружием ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 14 дек — РИА Новости. В Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Бойцы ОМОНа "АХМАТ-Крепость" (на транспорте) и ОМОНа "АХМАТ-Грозный" совместно с сотрудниками дагестанского СОБРа "Ястреб" выявили крупный схрон оружия и боеприпасов в ходе зачистки в Запорожской области", — написал он.
По словам Кадырова, оружие перешло в распоряжение российских войск и "будет исправно служить" на благо жителей региона.
"Вероятнее всего, националисты готовили очередную диверсию, которая в случае успеха могла бы привести к весьма трагическим последствиям", — подытожил чеченский лидер.
Ранее в среду член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что российская армия пресекла попытку атаки украинской мотопехоты на северо-восточном участке линии боевого соприкосновения. Артиллерия уничтожила три бронированные машины, три внедорожника и около 50 боевиков.
Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 12:00
Денис Пушилин: Одесса, Киев и Чернигов должны быть освобождены
Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав страны Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРамзан КадыровЗапорожская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинДонбассХерсонская областьВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала