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Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области
Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области - РИА Новости, 14.12.2022
Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области
В Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:20
2022-12-14T20:20
2022-12-14T22:06
специальная военная операция на украине
происшествия
рамзан кадыров
запорожская область
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владимир путин
донбасс
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ГРОЗНЫЙ, 14 дек — РИА Новости. В Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Бойцы ОМОНа "АХМАТ-Крепость" (на транспорте) и ОМОНа "АХМАТ-Грозный" совместно с сотрудниками дагестанского СОБРа "Ястреб" выявили крупный схрон оружия и боеприпасов в ходе зачистки в Запорожской области", — написал он.По словам Кадырова, оружие перешло в распоряжение российских войск и "будет исправно служить" на благо жителей региона."Вероятнее всего, националисты готовили очередную диверсию, которая в случае успеха могла бы привести к весьма трагическим последствиям", — подытожил чеченский лидер.Ранее в среду член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что российская армия пресекла попытку атаки украинской мотопехоты на северо-восточном участке линии боевого соприкосновения. Артиллерия уничтожила три бронированные машины, три внедорожника и около 50 боевиков.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав страны Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рамзан Кадыров, Запорожская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Донбасс, Херсонская область , Владимир Рогов
20:20 14.12.2022 (обновлено: 22:06 14.12.2022)
Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области
Глава Чечни Кадыров сообщил о выявлении крупного схрона оружия в Запорожской области