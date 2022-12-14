https://ria.ru/20221214/reportery-1838514007.html

"Репортеры без границ" назвали самые опасные для журналистов страны

"Репортеры без границ" назвали самые опасные для журналистов страны - РИА Новости, 14.12.2022

"Репортеры без границ" назвали самые опасные для журналистов страны

Мексика четвертый год подряд остается самой опасной страной для журналистов, в 2022 году там погибли 11 сотрудников СМИ, Украина в этом году расположилась на... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:31

2022-12-14T10:31

2022-12-14T10:31

в мире

украина

мексика

репортеры без границ

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мексика четвертый год подряд остается самой опасной страной для журналистов, в 2022 году там погибли 11 сотрудников СМИ, Украина в этом году расположилась на второй строчке, сообщается в отчете международной неправительственной организации "Репортеры без границ" по итогам года.Согласно отчету, в 2022 году число погибших журналистов в мире выросло по сравнению с прошлыми показателями, в том числе из-за событий на Украине."После двух лет относительной передышки и исторически низких показателей число журналистов, убитых в связи со своей работой, выросла на 18,8% в 2022 году", - заявили "Репортеры", добавив, что события на Украине "являются одной из причин этого роста".При этом, по мнению организации, самой опасной страной для журналистов остается Мексика, где были убиты за год 11 работников СМИ, Украина занимает второе место, там погибли восемь журналистов.

https://ria.ru/20221021/tsenzura-1825688171.html

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в мире, украина, мексика, репортеры без границ