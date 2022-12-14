Рейтинг@Mail.ru
"Репортеры без границ" назвали самые опасные для журналистов страны - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/reportery-1838514007.html
"Репортеры без границ" назвали самые опасные для журналистов страны
"Репортеры без границ" назвали самые опасные для журналистов страны - РИА Новости, 14.12.2022
"Репортеры без границ" назвали самые опасные для журналистов страны
Мексика четвертый год подряд остается самой опасной страной для журналистов, в 2022 году там погибли 11 сотрудников СМИ, Украина в этом году расположилась на... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:31
2022-12-14T10:31
в мире
украина
мексика
репортеры без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642011_0:63:3071:1791_1920x0_80_0_0_76080f4b970dfa4a5810912a639a1207.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мексика четвертый год подряд остается самой опасной страной для журналистов, в 2022 году там погибли 11 сотрудников СМИ, Украина в этом году расположилась на второй строчке, сообщается в отчете международной неправительственной организации "Репортеры без границ" по итогам года.Согласно отчету, в 2022 году число погибших журналистов в мире выросло по сравнению с прошлыми показателями, в том числе из-за событий на Украине."После двух лет относительной передышки и исторически низких показателей число журналистов, убитых в связи со своей работой, выросла на 18,8% в 2022 году", - заявили "Репортеры", добавив, что события на Украине "являются одной из причин этого роста".При этом, по мнению организации, самой опасной страной для журналистов остается Мексика, где были убиты за год 11 работников СМИ, Украина занимает второе место, там погибли восемь журналистов.
https://ria.ru/20221021/tsenzura-1825688171.html
украина
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786642011_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_9f9af88c619e64861edcdbdbd53426d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мексика, репортеры без границ
В мире, Украина, Мексика, Репортеры без границ
10:31 14.12.2022
 
"Репортеры без границ" назвали самые опасные для журналистов страны

"Репортеры без границ" назвали Мексику и Украину опаснейшими странами для журналистов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ и международная пресса на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ и международная пресса на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ и международная пресса на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мексика четвертый год подряд остается самой опасной страной для журналистов, в 2022 году там погибли 11 сотрудников СМИ, Украина в этом году расположилась на второй строчке, сообщается в отчете международной неправительственной организации "Репортеры без границ" по итогам года.
Согласно отчету, в 2022 году число погибших журналистов в мире выросло по сравнению с прошлыми показателями, в том числе из-за событий на Украине.
"После двух лет относительной передышки и исторически низких показателей число журналистов, убитых в связи со своей работой, выросла на 18,8% в 2022 году", - заявили "Репортеры", добавив, что события на Украине "являются одной из причин этого роста".
При этом, по мнению организации, самой опасной страной для журналистов остается Мексика, где были убиты за год 11 работников СМИ, Украина занимает второе место, там погибли восемь журналистов.
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 15:04
"Это что, цензура?": французы возмутились из-за прерванного эфира о Херсоне
 
В миреУкраинаМексикаРепортеры без границ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала