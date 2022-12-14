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Авария в Приангарье оставила без тепла 83 объекта и 15 тысяч человек

Авария в Приангарье оставила без тепла 83 объекта и 15 тысяч человек - РИА Новости, 14.12.2022

Авария в Приангарье оставила без тепла 83 объекта и 15 тысяч человек

Прорыв трубы в Братске на севере Приангарья лишил тепла 83 объекта и почти 15 тысяч человек, сообщили власти региона. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T06:08

2022-12-14T06:08

2022-12-14T06:08

происшествия

жкх

игорь кобзев

братск

иркутская область

gismeteo

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Прорыв трубы в Братске на севере Приангарья лишил тепла 83 объекта и почти 15 тысяч человек, сообщили власти региона.Согласно порталу Gismeteo, в Братске сейчас -26 градусов.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале написал, что авария произошла ночью на проспекте Ленина. Работы шли всю ночь. На месте находится мэр Братска Сергей Серебренников, отметил он."На данный момент место прорыва найдено. Под отключение попало 83 объекта. Из них 14 социальных учреждений. В том числе детские сады и школы", - говорится в сообщении.Кобзев добавил, что авария, предположительно, будет устранена к полудню по местному времени (07.00 мск).Вместе с тем в региональном МЧС сообщили, что в домах, где пропала горячая вода, проживают 14,7 тысячи человек, из них 4,5 тысячи детей."В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы, задействовано 25 человек и 12 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20221214/vzryv-1838484341.html

братск

иркутская область

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происшествия, жкх, игорь кобзев, братск, иркутская область, gismeteo, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)