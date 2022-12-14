Рейтинг@Mail.ru
Авария в Приангарье оставила без тепла 83 объекта и 15 тысяч человек - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/priangare-1838490568.html
Авария в Приангарье оставила без тепла 83 объекта и 15 тысяч человек
Авария в Приангарье оставила без тепла 83 объекта и 15 тысяч человек - РИА Новости, 14.12.2022
Авария в Приангарье оставила без тепла 83 объекта и 15 тысяч человек
Прорыв трубы в Братске на севере Приангарья лишил тепла 83 объекта и почти 15 тысяч человек, сообщили власти региона. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T06:08
2022-12-14T06:08
происшествия
жкх
игорь кобзев
братск
иркутская область
gismeteo
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151001/81/1510018105_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_52975f4f42eb064d35221b30aa4d350a.jpg
ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Прорыв трубы в Братске на севере Приангарья лишил тепла 83 объекта и почти 15 тысяч человек, сообщили власти региона.Согласно порталу Gismeteo, в Братске сейчас -26 градусов.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале написал, что авария произошла ночью на проспекте Ленина. Работы шли всю ночь. На месте находится мэр Братска Сергей Серебренников, отметил он."На данный момент место прорыва найдено. Под отключение попало 83 объекта. Из них 14 социальных учреждений. В том числе детские сады и школы", - говорится в сообщении.Кобзев добавил, что авария, предположительно, будет устранена к полудню по местному времени (07.00 мск).Вместе с тем в региональном МЧС сообщили, что в домах, где пропала горячая вода, проживают 14,7 тысячи человек, из них 4,5 тысячи детей."В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы, задействовано 25 человек и 12 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20221214/vzryv-1838484341.html
братск
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151001/81/1510018105_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_22a1f54f8c7b6e5d425f0dc7b5c3e156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, игорь кобзев, братск, иркутская область, gismeteo, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Игорь Кобзев, Братск, Иркутская область, Gismeteo, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:08 14.12.2022
 
Авария в Приангарье оставила без тепла 83 объекта и 15 тысяч человек

Прорыв трубы в Братске оставил без тепла 83 объекта и почти 15 тысяч человек

© Фото : предоставлено МЧС РоссииЛиквидация последствий порыва трубы
Ликвидация последствий порыва трубы - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : предоставлено МЧС России
Ликвидация последствий порыва трубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Прорыв трубы в Братске на севере Приангарья лишил тепла 83 объекта и почти 15 тысяч человек, сообщили власти региона.
Согласно порталу Gismeteo, в Братске сейчас -26 градусов.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Телеграм-канале написал, что авария произошла ночью на проспекте Ленина. Работы шли всю ночь. На месте находится мэр Братска Сергей Серебренников, отметил он.
"На данный момент место прорыва найдено. Под отключение попало 83 объекта. Из них 14 социальных учреждений. В том числе детские сады и школы", - говорится в сообщении.
Кобзев добавил, что авария, предположительно, будет устранена к полудню по местному времени (07.00 мск).
Вместе с тем в региональном МЧС сообщили, что в домах, где пропала горячая вода, проживают 14,7 тысячи человек, из них 4,5 тысячи детей.
"В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы, задействовано 25 человек и 12 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства.
Карета скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 03:01
В Уссурийске произошел взрыв газа, пострадал один человек
 
ПроисшествияЖКХИгорь КобзевБратскИркутская областьGismeteoМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала