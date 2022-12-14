https://ria.ru/20221214/pozhary-1838653699.html

Югра представит меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров

Югра представит меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров - РИА Новости, 14.12.2022

Югра представит меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров

Власти Югры готовят предложения в Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство транспорта РФ по изменению федерального законодательства, которые... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:42

2022-12-14T16:42

2022-12-14T16:43

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийск

березовский район

югра

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Власти Югры готовят предложения в Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство транспорта РФ по изменению федерального законодательства, которые повысят эффективность борьбы с лесными пожарами, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.Итоги пожароопасного и лесокультурного сезонов 2022 года были подведены в Ханты-Мансийске в ходе совещания департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу с органами исполнительной власти субъектов РФ.В пожароопасный сезон 2022 года в Югре было ликвидировано 446 лесных пожаров на площади более 340 тысяч гектаров. Основными причинами возгораний были высокая грозовая активность, аномально высокие температуры и малое количество дождливых дней. Из-за грозы возникло 409 лесных пожаров. В целом на тушении были задействованы более 1600 человек.Как отметил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, Югра достойно прошла сложный период лесных пожаров, в регионе было задействовано самое большое количество средств и сил – до 22 самолетов и вертолетов ежедневно принимало участие в тушении пожаров, активно привлекались федеральные средства.По словам замгубернатора Югры Алексея Забозлаева, регион готовит предложения в Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство транспорта РФ по изменению действующего федерального законодательства."Первое – это возможность использования взрывчатых материалов субъектами России при тушении лесных пожаров. Для нашего региона это особенно актуально. Например, в Березовском районе лесная подстилка доходила до метра, и привычными инструментами пожарные разрывы делать очень сложно. Мы подготовили соглашение с Рослесхозом, чтобы можно было размещать и использовать взрывчатые вещества у нас на территории", – приводятся в сообщении слова Забозлаева.Он также предложил позволить региону привлекать дополнительные силы и средства вне зависимости от класса пожароопасности. Так, в настоящее время Югра может привлекать арендаторов при средней пожароопасности, а силы МЧС только при чрезвычайной. Еще одно предложение касается обучения и перевода десантников в парашютную службу и внесения изменения в действующее положение оплаты труда в целях премирования работников, если очаг был ликвидирован в течение суток. Также предлагается дополнительная подготовка сотрудников.Предложение Минтрансу касается упрощения административных процедур в режиме повышенной готовности и ЧС при перевозке крупногабаритной техники во время лесных пожаров, добавили в департаменте.

https://ria.ru/20221213/les-1838274493.html

https://ria.ru/20221120/lnr-1832826714.html

https://ria.ru/20221214/khimki-1838501226.html

россия

ханты-мансийск

березовский район

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россия, ханты-мансийск, березовский район, югра, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)