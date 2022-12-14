Рейтинг@Mail.ru
Югра представит меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221214/pozhary-1838653699.html
Югра представит меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров
Югра представит меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров - РИА Новости, 14.12.2022
Югра представит меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров
Власти Югры готовят предложения в Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство транспорта РФ по изменению федерального законодательства, которые... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:42
2022-12-14T16:43
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийск
березовский район
югра
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:73:3101:1817_1920x0_80_0_0_402006f6bd10952261d5ad0796238a63.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Власти Югры готовят предложения в Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство транспорта РФ по изменению федерального законодательства, которые повысят эффективность борьбы с лесными пожарами, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.Итоги пожароопасного и лесокультурного сезонов 2022 года были подведены в Ханты-Мансийске в ходе совещания департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу с органами исполнительной власти субъектов РФ.В пожароопасный сезон 2022 года в Югре было ликвидировано 446 лесных пожаров на площади более 340 тысяч гектаров. Основными причинами возгораний были высокая грозовая активность, аномально высокие температуры и малое количество дождливых дней. Из-за грозы возникло 409 лесных пожаров. В целом на тушении были задействованы более 1600 человек.Как отметил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, Югра достойно прошла сложный период лесных пожаров, в регионе было задействовано самое большое количество средств и сил – до 22 самолетов и вертолетов ежедневно принимало участие в тушении пожаров, активно привлекались федеральные средства.По словам замгубернатора Югры Алексея Забозлаева, регион готовит предложения в Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство транспорта РФ по изменению действующего федерального законодательства."Первое – это возможность использования взрывчатых материалов субъектами России при тушении лесных пожаров. Для нашего региона это особенно актуально. Например, в Березовском районе лесная подстилка доходила до метра, и привычными инструментами пожарные разрывы делать очень сложно. Мы подготовили соглашение с Рослесхозом, чтобы можно было размещать и использовать взрывчатые вещества у нас на территории", – приводятся в сообщении слова Забозлаева.Он также предложил позволить региону привлекать дополнительные силы и средства вне зависимости от класса пожароопасности. Так, в настоящее время Югра может привлекать арендаторов при средней пожароопасности, а силы МЧС только при чрезвычайной. Еще одно предложение касается обучения и перевода десантников в парашютную службу и внесения изменения в действующее положение оплаты труда в целях премирования работников, если очаг был ликвидирован в течение суток. Также предлагается дополнительная подготовка сотрудников.Предложение Минтрансу касается упрощения административных процедур в режиме повышенной готовности и ЧС при перевозке крупногабаритной техники во время лесных пожаров, добавили в департаменте.
https://ria.ru/20221213/les-1838274493.html
https://ria.ru/20221120/lnr-1832826714.html
https://ria.ru/20221214/khimki-1838501226.html
россия
ханты-мансийск
березовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813063118_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8b3692960432947b065cfcaca7ee0d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ханты-мансийск, березовский район, югра, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Ханты-Мансийск, Березовский район, Югра, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:42 14.12.2022 (обновлено: 16:43 14.12.2022)
 
Югра представит меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров

Югра представит Минприроды меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Власти Югры готовят предложения в Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство транспорта РФ по изменению федерального законодательства, которые повысят эффективность борьбы с лесными пожарами, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.
Итоги пожароопасного и лесокультурного сезонов 2022 года были подведены в Ханты-Мансийске в ходе совещания департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу с органами исполнительной власти субъектов РФ.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 12:02
В Кузбассе задержали чиновников за участие в незаконной рубке леса
В пожароопасный сезон 2022 года в Югре было ликвидировано 446 лесных пожаров на площади более 340 тысяч гектаров. Основными причинами возгораний были высокая грозовая активность, аномально высокие температуры и малое количество дождливых дней. Из-за грозы возникло 409 лесных пожаров. В целом на тушении были задействованы более 1600 человек.
Как отметил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, Югра достойно прошла сложный период лесных пожаров, в регионе было задействовано самое большое количество средств и сил – до 22 самолетов и вертолетов ежедневно принимало участие в тушении пожаров, активно привлекались федеральные средства.
По словам замгубернатора Югры Алексея Забозлаева, регион готовит предложения в Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство транспорта РФ по изменению действующего федерального законодательства.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 03:26Специальная военная операция на Украине
Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе
"Первое – это возможность использования взрывчатых материалов субъектами России при тушении лесных пожаров. Для нашего региона это особенно актуально. Например, в Березовском районе лесная подстилка доходила до метра, и привычными инструментами пожарные разрывы делать очень сложно. Мы подготовили соглашение с Рослесхозом, чтобы можно было размещать и использовать взрывчатые вещества у нас на территории", – приводятся в сообщении слова Забозлаева.
Он также предложил позволить региону привлекать дополнительные силы и средства вне зависимости от класса пожароопасности. Так, в настоящее время Югра может привлекать арендаторов при средней пожароопасности, а силы МЧС только при чрезвычайной. Еще одно предложение касается обучения и перевода десантников в парашютную службу и внесения изменения в действующее положение оплаты труда в целях премирования работников, если очаг был ликвидирован в течение суток. Также предлагается дополнительная подготовка сотрудников.
Предложение Минтрансу касается упрощения административных процедур в режиме повышенной готовности и ЧС при перевозке крупногабаритной техники во время лесных пожаров, добавили в департаменте.
Пожарные машины у магазина OBI в торговом центре МЕГА Химки, где начался пожар - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 08:57
Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ "Мега Химки"
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-МансийскБерезовский районЮграФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала