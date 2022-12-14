16:42 14.12.2022 (обновлено: 16:43 14.12.2022)
Югра представит меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров
Югра представит Минприроды меры по повышению эффективности тушения лесных пожаров
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Власти Югры готовят предложения в Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство транспорта РФ по изменению федерального законодательства, которые повысят эффективность борьбы с лесными пожарами, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.
Итоги пожароопасного и лесокультурного сезонов 2022 года были подведены в Ханты-Мансийске в ходе совещания департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу с органами исполнительной власти субъектов РФ.
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В пожароопасный сезон 2022 года в Югре было ликвидировано 446 лесных пожаров на площади более 340 тысяч гектаров. Основными причинами возгораний были высокая грозовая активность, аномально высокие температуры и малое количество дождливых дней. Из-за грозы возникло 409 лесных пожаров. В целом на тушении были задействованы более 1600 человек.
Как отметил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, Югра достойно прошла сложный период лесных пожаров, в регионе было задействовано самое большое количество средств и сил – до 22 самолетов и вертолетов ежедневно принимало участие в тушении пожаров, активно привлекались федеральные средства.
По словам замгубернатора Югры Алексея Забозлаева, регион готовит предложения в Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство транспорта РФ по изменению действующего федерального законодательства.
"Первое – это возможность использования взрывчатых материалов субъектами России при тушении лесных пожаров. Для нашего региона это особенно актуально. Например, в Березовском районе лесная подстилка доходила до метра, и привычными инструментами пожарные разрывы делать очень сложно. Мы подготовили соглашение с Рослесхозом, чтобы можно было размещать и использовать взрывчатые вещества у нас на территории", – приводятся в сообщении слова Забозлаева.
Он также предложил позволить региону привлекать дополнительные силы и средства вне зависимости от класса пожароопасности. Так, в настоящее время Югра может привлекать арендаторов при средней пожароопасности, а силы МЧС только при чрезвычайной. Еще одно предложение касается обучения и перевода десантников в парашютную службу и внесения изменения в действующее положение оплаты труда в целях премирования работников, если очаг был ликвидирован в течение суток. Также предлагается дополнительная подготовка сотрудников.
Предложение Минтрансу касается упрощения административных процедур в режиме повышенной готовности и ЧС при перевозке крупногабаритной техники во время лесных пожаров, добавили в департаменте.