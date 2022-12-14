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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 14.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 14.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:15
2022-12-14T08:15
общество
москва
елена волосюк
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием небольшого циклонического вихря, который пришел с юга. В течение дня снег будет ослабевать и к вечеру постепенно прекратится."Максимальная температура в Москве прогнозируется на уровне минус 3 - минус 5 градусов, по области минус 2 - минус 7 градусов. Ветер будет дуть в первой половине дня с юга, юго-запада, а вот ближе к вечеру начнет разворачиваться на юго-западный, западный. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно расти и к вечеру повысится до 745 миллиметров ртутного столба", - рассказала Волосюк.Также синоптик добавила, что, по предварительным оценкам, метеостанция ВНДХ за прошедшую ночь зафиксировала 11 миллиметров выпавших осадков, что составляет 20% месячной нормы."Больше всего досталось южным районам столичного региона, Кашира дала 16 миллиметров, Новый Иерусалим - 14 миллиметров, Можайск 13 миллиметров", - сказала Волосюк.
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общество, москва, елена волосюк, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Елена Волосюк, Центр "Фобос", Погода
08:15 14.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Сииноптик Волосюк: снег и до пяти градусов мороза ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗаснеженные машины в Москве
Заснеженные машины в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заснеженные машины в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Синоптик отметила, что большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием небольшого циклонического вихря, который пришел с юга. В течение дня снег будет ослабевать и к вечеру постепенно прекратится.
"Максимальная температура в Москве прогнозируется на уровне минус 3 - минус 5 градусов, по области минус 2 - минус 7 градусов. Ветер будет дуть в первой половине дня с юга, юго-запада, а вот ближе к вечеру начнет разворачиваться на юго-западный, западный. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно расти и к вечеру повысится до 745 миллиметров ртутного столба", - рассказала Волосюк.
Также синоптик добавила, что, по предварительным оценкам, метеостанция ВНДХ за прошедшую ночь зафиксировала 11 миллиметров выпавших осадков, что составляет 20% месячной нормы.
"Больше всего досталось южным районам столичного региона, Кашира дала 16 миллиметров, Новый Иерусалим - 14 миллиметров, Можайск 13 миллиметров", - сказала Волосюк.
 
ОбществоМоскваЕлена ВолосюкЦентр "Фобос"Погода
 
 
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