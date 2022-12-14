https://ria.ru/20221214/pogoda-1838497541.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 14.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:15

2022-12-14T08:15

2022-12-14T08:15

общество

москва

елена волосюк

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием небольшого циклонического вихря, который пришел с юга. В течение дня снег будет ослабевать и к вечеру постепенно прекратится."Максимальная температура в Москве прогнозируется на уровне минус 3 - минус 5 градусов, по области минус 2 - минус 7 градусов. Ветер будет дуть в первой половине дня с юга, юго-запада, а вот ближе к вечеру начнет разворачиваться на юго-западный, западный. Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно расти и к вечеру повысится до 745 миллиметров ртутного столба", - рассказала Волосюк.Также синоптик добавила, что, по предварительным оценкам, метеостанция ВНДХ за прошедшую ночь зафиксировала 11 миллиметров выпавших осадков, что составляет 20% месячной нормы."Больше всего досталось южным районам столичного региона, Кашира дала 16 миллиметров, Новый Иерусалим - 14 миллиметров, Можайск 13 миллиметров", - сказала Волосюк.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, елена волосюк, центр "фобос", погода