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Белый дом не подтвердил сообщения о планах передать ЗРК Patriot Киеву - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/patriot-1838719414.html
Белый дом не подтвердил сообщения о планах передать ЗРК Patriot Киеву
Белый дом не подтвердил сообщения о планах передать ЗРК Patriot Киеву - РИА Новости, 14.12.2022
Белый дом не подтвердил сообщения о планах передать ЗРК Patriot Киеву
Белый дом не подтвердил включение ЗРК Patriot в будущий пакет военной помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:45
2022-12-14T22:19
в мире
украина
джон кирби
дмитрий медведев
сергей лавров
россия
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Белый дом не подтвердил включение ЗРК Patriot в будущий пакет военной помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Кирби добавил, что Вашингтон "определенно поделится подробностями", когда будет готов к этому.В минувший вторник CNN сообщил, что США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot уже на этой неделе. По информации телеканала, это решение должно получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего его отправят на подпись президенту Джо Байдену.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что зенитно-ракетные комплексы Patriot станут законной целью российских военных, если их поставят на Украину.Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. В случае интеграции Patriot с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства — в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской ПВО будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.С 24 февраля проходит специальная военная операция. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружения на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221214/patriot-1838531294.html
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в мире, украина, джон кирби, дмитрий медведев, сергей лавров, россия, киев, нато, джо байден, ллойд остин, сша, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, Джон Кирби, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Россия, Киев, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Ллойд Остин, США, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
19:45 14.12.2022 (обновлено: 22:19 14.12.2022)
 
Белый дом не подтвердил сообщения о планах передать ЗРК Patriot Киеву

Кирби: Белый дом не подтвердил сообщения о готовности передать ЗРК Patriot Украине

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Белый дом не подтвердил включение ЗРК Patriot в будущий пакет военной помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Я не могу подтвердить это сообщение", — ответил он на брифинге журналистам.

Кирби добавил, что Вашингтон "определенно поделится подробностями", когда будет готов к этому.
В минувший вторник CNN сообщил, что США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot уже на этой неделе. По информации телеканала, это решение должно получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего его отправят на подпись президенту Джо Байдену.
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Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет.
В случае интеграции Patriot с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства — в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской ПВО будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.
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На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружения на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
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