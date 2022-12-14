https://ria.ru/20221214/patriot-1838719414.html

Белый дом не подтвердил сообщения о планах передать ЗРК Patriot Киеву

Белый дом не подтвердил сообщения о планах передать ЗРК Patriot Киеву - РИА Новости, 14.12.2022

Белый дом не подтвердил сообщения о планах передать ЗРК Patriot Киеву

Белый дом не подтвердил включение ЗРК Patriot в будущий пакет военной помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:45

2022-12-14T19:45

2022-12-14T22:19

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ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Белый дом не подтвердил включение ЗРК Patriot в будущий пакет военной помощи Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Кирби добавил, что Вашингтон "определенно поделится подробностями", когда будет готов к этому.В минувший вторник CNN сообщил, что США могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot уже на этой неделе. По информации телеканала, это решение должно получить одобрение главы Пентагона Ллойда Остина, после чего его отправят на подпись президенту Джо Байдену.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что зенитно-ракетные комплексы Patriot станут законной целью российских военных, если их поставят на Украину.Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. В случае интеграции Patriot с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства — в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской ПВО будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.С 24 февраля проходит специальная военная операция. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружения на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221214/patriot-1838531294.html

https://ria.ru/20221214/patriot-1838485198.html

https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838623325.html

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