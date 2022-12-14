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В Кремле прокомментировали возможность поставки Киеву систем Patriot из США - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/patriot-1838574422.html
В Кремле прокомментировали возможность поставки Киеву систем Patriot из США
В Кремле прокомментировали возможность поставки Киеву систем Patriot из США - РИА Новости, 14.12.2022
В Кремле прокомментировали возможность поставки Киеву систем Patriot из США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации о поставках ЗРК Patriot из США на Украину. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:19
2022-12-14T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дмитрий песков
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации о поставках ЗРК Patriot из США на Украину."Я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все сообщения СМИ (о возможных поставках – ред.). В наше время сообщения СМИ – вещь ненадежная. Поэтому дождемся какой-то официальной информации", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221214/patriot-1838547777.html
сша
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в мире, сша, украина, дмитрий песков, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дмитрий Песков, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
13:19 14.12.2022 (обновлено: 13:25 14.12.2022)
 
В Кремле прокомментировали возможность поставки Киеву систем Patriot из США

Песков призвал дождаться официальных сообщений о поставке ЗРК Patriot из США на Украину

© AP Photo / Evan VucciАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации о поставках ЗРК Patriot из США на Украину.
"Я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все сообщения СМИ (о возможных поставках – ред.). В наше время сообщения СМИ – вещь ненадежная. Поэтому дождемся какой-то официальной информации", - сказал Песков журналистам.
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 12:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДмитрий ПесковПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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