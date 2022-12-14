https://ria.ru/20221214/patriot-1838574422.html

В Кремле прокомментировали возможность поставки Киеву систем Patriot из США

В Кремле прокомментировали возможность поставки Киеву систем Patriot из США - РИА Новости, 14.12.2022

В Кремле прокомментировали возможность поставки Киеву систем Patriot из США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации о поставках ЗРК Patriot из США на Украину. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:19

2022-12-14T13:19

2022-12-14T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

дмитрий песков

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации о поставках ЗРК Patriot из США на Украину."Я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все сообщения СМИ (о возможных поставках – ред.). В наше время сообщения СМИ – вещь ненадежная. Поэтому дождемся какой-то официальной информации", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221214/patriot-1838547777.html

сша

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, дмитрий песков, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )