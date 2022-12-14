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В Кремле подтвердили, что Patriot станут законной целью для российских сил - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/patriot-1838574081.html
В Кремле подтвердили, что Patriot станут законной целью для российских сил
В Кремле подтвердили, что Patriot станут законной целью для российских сил - РИА Новости, 14.12.2022
В Кремле подтвердили, что Patriot станут законной целью для российских сил
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен с мнением заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot в случае... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:18
2022-12-14T13:24
сша
украина
дмитрий песков
дмитрий медведев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен с мнением заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью ВС РФ.Ранее СМИ написали о том, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украиной в противозаконных целях. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью ВС РФ."Безусловно. Но я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все сообщения СМИ (о возможных поставках – ред.). В наше время сообщения СМИ – вещь ненадежная. Поэтому дождемся какой-то официальной информации", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Медведева и сообщения о доставке из США систем Patriot.
https://ria.ru/20221214/donetsk-1838572175.html
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сша, украина, дмитрий песков, дмитрий медведев
США, Украина, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Специальная военная операция на Украине
13:18 14.12.2022 (обновлено: 13:24 14.12.2022)
 
В Кремле подтвердили, что Patriot станут законной целью для российских сил

Песков подтвердил, что системы Patriot станут законной целью в случае доставки на Украину

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБоец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении
Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен с мнением заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью ВС РФ.
Ранее СМИ написали о том, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украиной в противозаконных целях. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью ВС РФ.
"Безусловно. Но я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все сообщения СМИ (о возможных поставках – ред.). В наше время сообщения СМИ – вещь ненадежная. Поэтому дождемся какой-то официальной информации", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Медведева и сообщения о доставке из США систем Patriot.
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