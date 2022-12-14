https://ria.ru/20221214/patriot-1838574081.html

В Кремле подтвердили, что Patriot станут законной целью для российских сил

В Кремле подтвердили, что Patriot станут законной целью для российских сил - РИА Новости, 14.12.2022

В Кремле подтвердили, что Patriot станут законной целью для российских сил

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен с мнением заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot в случае... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:18

2022-12-14T13:18

2022-12-14T13:24

сша

украина

дмитрий песков

дмитрий медведев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен с мнением заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью ВС РФ.Ранее СМИ написали о том, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украиной в противозаконных целях. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью ВС РФ."Безусловно. Но я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все сообщения СМИ (о возможных поставках – ред.). В наше время сообщения СМИ – вещь ненадежная. Поэтому дождемся какой-то официальной информации", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Медведева и сообщения о доставке из США систем Patriot.

https://ria.ru/20221214/donetsk-1838572175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, украина, дмитрий песков, дмитрий медведев