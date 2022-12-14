13:18 14.12.2022 (обновлено: 13:24 14.12.2022)
В Кремле подтвердили, что Patriot станут законной целью для российских сил
Песков подтвердил, что системы Patriot станут законной целью в случае доставки на Украину
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБоец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении
Боец противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ с переносным зенитным ракетным комплексом во время боевого слаживания подразделения на Херсонском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен с мнением заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью ВС РФ.
Ранее СМИ написали о том, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не нашли доказательств использования западной военной помощи Украиной в противозаконных целях. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью ВС РФ.
"Безусловно. Но я не стал бы пока все-таки комментировать, потому что это все сообщения СМИ (о возможных поставках – ред.). В наше время сообщения СМИ – вещь ненадежная. Поэтому дождемся какой-то официальной информации", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Медведева и сообщения о доставке из США систем Patriot.