Рейтинг@Mail.ru
США провоцируют Россию на конфликт с НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/patriot-1838547777.html
США провоцируют Россию на конфликт с НАТО, заявили в Совфеде
США провоцируют Россию на конфликт с НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 14.12.2022
США провоцируют Россию на конфликт с НАТО, заявили в Совфеде
Возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot Украине поставят мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:06
2022-12-14T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир джабаров
сша
украина
россия
министерство обороны сша
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot Украине поставят мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны, но если США думают, что испугают Россию, это напрасно, заключил сенатор.О том, что США на этой неделе могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot сообщил телеканал CNN. Как отметил бывший генерал армии США Марк Хертлинг, украинские войска не смогут использовать это вооружение сразу после получения, потребуется время на подготовку.Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны американской армии. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. В случае интеграции Patriot с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства, в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской противовоздушной обороны будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20221214/patriot-1838531294.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_284:331:2574:2048_1920x0_80_0_0_390845dd295ffe5d7e548991c28633bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир джабаров, сша, украина, россия, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Джабаров, США, Украина, Россия, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
12:06 14.12.2022 (обновлено: 12:37 14.12.2022)
 
США провоцируют Россию на конфликт с НАТО, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: США поставками оружия Киеву провоцируют Россию на прямой конфликт с НАТО

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot Украине поставят мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза", — отметил собеседник агентства.

Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны, но если США думают, что испугают Россию, это напрасно, заключил сенатор.
О том, что США на этой неделе могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot сообщил телеканал CNN. Как отметил бывший генерал армии США Марк Хертлинг, украинские войска не смогут использовать это вооружение сразу после получения, потребуется время на подготовку.
Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны американской армии. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. В случае интеграции Patriot с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства, в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской противовоздушной обороны будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Вчера, 11:18Специальная военная операция на Украине
Эксперт прокомментировал возможные поставки Киеву американских ЗРК Patriot
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ДжабаровСШАУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала