https://ria.ru/20221214/patriot-1838547777.html

США провоцируют Россию на конфликт с НАТО, заявили в Совфеде

США провоцируют Россию на конфликт с НАТО, заявили в Совфеде - РИА Новости, 14.12.2022

США провоцируют Россию на конфликт с НАТО, заявили в Совфеде

Возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot Украине поставят мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:06

2022-12-14T12:06

2022-12-14T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

владимир джабаров

сша

украина

россия

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot Украине поставят мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны, но если США думают, что испугают Россию, это напрасно, заключил сенатор.О том, что США на этой неделе могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot сообщил телеканал CNN. Как отметил бывший генерал армии США Марк Хертлинг, украинские войска не смогут использовать это вооружение сразу после получения, потребуется время на подготовку.Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны американской армии. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. В случае интеграции Patriot с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства, в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской противовоздушной обороны будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20221214/patriot-1838531294.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир джабаров, сша, украина, россия, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )