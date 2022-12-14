12:06 14.12.2022 (обновлено: 12:37 14.12.2022)
США провоцируют Россию на конфликт с НАТО, заявили в Совфеде
Сенатор Джабаров: США поставками оружия Киеву провоцируют Россию на прямой конфликт с НАТО
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Возможные поставки американских зенитных ракетных комплексов Patriot Украине поставят мир на грань третьей мировой войны, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"США провоцируют нас на прямой конфликт с НАТО. Особенно, если они поставят ЗРК Patriot. Понимаете, какая угроза", — отметил собеседник агентства.
Вашингтон ставит мир на грань третьей мировой войны, но если США думают, что испугают Россию, это напрасно, заключил сенатор.
О том, что США на этой неделе могут объявить о передаче Киеву ЗРК Patriot сообщил телеканал CNN. Как отметил бывший генерал армии США Марк Хертлинг, украинские войска не смогут использовать это вооружение сразу после получения, потребуется время на подготовку.
Patriot — один из ключевых элементов интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны американской армии. Существуют различные варианты комплексов с дальностью от 30 до 160 километров, а также модификации, специально предназначенные для перехвата баллистических ракет. В случае интеграции Patriot с другими поставленными Киеву ЗРК западного производства, в частности, NASAMS и IRIS-T, разрозненные локальные очаги украинской противовоздушной обороны будут объединены в цельное информационное пространство с повышенными возможностями своевременного опознавания и распределения воздушных целей между разнообразными комплексами. По замыслу Киева и союзников, это снизит эффективность массированных российских ракетных ударов.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.