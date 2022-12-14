https://ria.ru/20221214/orvi-1838683768.html
Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента
Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента - РИА Новости, 14.12.2022
Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента
Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 123,8 процента, сообщает Роспотребнадзор по региону. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:52
2022-12-14T17:52
2022-12-14T17:52
общество
здоровье - общество
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
орви
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 123,8 процента, сообщает Роспотребнадзор по региону.Среди обследованных за прошедшую неделю вирусы гриппа определены в 63 случаях и представлены вирусом гриппа А(Н1N1)pdm09 (98,4%) и вирусом гриппа В (1,6%). Также было диагностировано 50 случаев заболеваний негриппозной этиологии.Для профилактики гриппа и ОРВИ, по данным ведомства, необходимо укреплять защитные иммунные механизмы в течение всего года. Для этого нужно вести активный и здоровый образ жизни, следить за рационом питания, проводить закаливающие процедуры.
https://ria.ru/20221214/gripp-1838628974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, орви
Общество, Здоровье - Общество, Ростовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, ОРВИ
Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента
Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 123,8 процента