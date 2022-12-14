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Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента - РИА Новости, 14.12.2022
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Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента
Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента - РИА Новости, 14.12.2022
Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента
Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 123,8 процента, сообщает Роспотребнадзор по региону. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:52
2022-12-14T17:52
общество
здоровье - общество
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
орви
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 123,8 процента, сообщает Роспотребнадзор по региону.Среди обследованных за прошедшую неделю вирусы гриппа определены в 63 случаях и представлены вирусом гриппа А(Н1N1)pdm09 (98,4%) и вирусом гриппа В (1,6%). Также было диагностировано 50 случаев заболеваний негриппозной этиологии.Для профилактики гриппа и ОРВИ, по данным ведомства, необходимо укреплять защитные иммунные механизмы в течение всего года. Для этого нужно вести активный и здоровый образ жизни, следить за рационом питания, проводить закаливающие процедуры.
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ростовская область
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общество, здоровье - общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, орви
Общество, Здоровье - Общество, Ростовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, ОРВИ
17:52 14.12.2022
 
Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 123,8 процента

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в медиабанкВрач областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме
Врач областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Врач областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 123,8 процента, сообщает Роспотребнадзор по региону.
"В целом по области зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболевания ОРВИ (72,5 на 10 тысяч населения), что на 123,8 процента выше эпидемического порога", - говорится в сообщении. При этом темп прироста в сравнении с предыдущей неделей составил 38,5 процента.
Среди обследованных за прошедшую неделю вирусы гриппа определены в 63 случаях и представлены вирусом гриппа А(Н1N1)pdm09 (98,4%) и вирусом гриппа В (1,6%). Также было диагностировано 50 случаев заболеваний негриппозной этиологии.
Для профилактики гриппа и ОРВИ, по данным ведомства, необходимо укреплять защитные иммунные механизмы в течение всего года. Для этого нужно вести активный и здоровый образ жизни, следить за рационом питания, проводить закаливающие процедуры.
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 15:56
Роспотребнадзор предложил тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРостовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОРВИ
 
 
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