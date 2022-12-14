https://ria.ru/20221214/orvi-1838683768.html

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента - РИА Новости, 14.12.2022

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 124 процента

Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 123,8 процента, сообщает Роспотребнадзор по региону. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:52

2022-12-14T17:52

2022-12-14T17:52

общество

здоровье - общество

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

орви

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 дек - РИА Новости. Эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Ростовской области превышен на 123,8 процента, сообщает Роспотребнадзор по региону.Среди обследованных за прошедшую неделю вирусы гриппа определены в 63 случаях и представлены вирусом гриппа А(Н1N1)pdm09 (98,4%) и вирусом гриппа В (1,6%). Также было диагностировано 50 случаев заболеваний негриппозной этиологии.Для профилактики гриппа и ОРВИ, по данным ведомства, необходимо укреплять защитные иммунные механизмы в течение всего года. Для этого нужно вести активный и здоровый образ жизни, следить за рационом питания, проводить закаливающие процедуры.

https://ria.ru/20221214/gripp-1838628974.html

ростовская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, орви