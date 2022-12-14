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СБУ пришла с обысками в собор канонической УПЦ во Львове - РИА Новости, 14.12.2022
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СБУ пришла с обысками в собор канонической УПЦ во Львове
СБУ пришла с обысками в собор канонической УПЦ во Львове - РИА Новости, 14.12.2022
СБУ пришла с обысками в собор канонической УПЦ во Львове
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове, сообщил РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:36
2022-12-14T11:59
в мире
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове, сообщил в среду заместитель главы областной администрации Юрий Холод."СБУ с обысками в церкви во Львове", - написал Холод на своей странице в Facebook*, отметив, что проверки ведутся в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ.Ранее представители ведомства проводили обыски на 14 объектах канонической Украинской православной церкви в Харьковской области.Двадцать второго ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, львов, украина, служба безопасности украины
В мире, Львов, Украина, Служба безопасности Украины
11:36 14.12.2022 (обновлено: 11:59 14.12.2022)
 
СБУ пришла с обысками в собор канонической УПЦ во Львове

СБУ пришла с обысками в собор канонической Украинской православной церкви во Львове

© Фото : СБУСотрудники СБУ у Свято-Георгиевского кафедрального собора УПЦ МП во Львове
Сотрудники СБУ у Свято-Георгиевского кафедрального собора УПЦ МП во Львове - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ у Свято-Георгиевского кафедрального собора УПЦ МП во Львове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове, сообщил в среду заместитель главы областной администрации Юрий Холод.
"СБУ с обысками в церкви во Львове", - написал Холод на своей странице в Facebook*, отметив, что проверки ведутся в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ.
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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СБУ несколько лет угрожала УПЦ уголовными статьями
Ранее представители ведомства проводили обыски на 14 объектах канонической Украинской православной церкви в Харьковской области.
Двадцать второго ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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