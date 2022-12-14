https://ria.ru/20221214/obyski-1838537159.html

СБУ пришла с обысками в собор канонической УПЦ во Львове

СБУ пришла с обысками в собор канонической УПЦ во Львове - РИА Новости, 14.12.2022

СБУ пришла с обысками в собор канонической УПЦ во Львове

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове, сообщил РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:36

2022-12-14T11:36

2022-12-14T11:59

в мире

львов

украина

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838539660_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ad4e702999768f7089a238f80ab2b5b4.jpg

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Свято-Георгиевский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове, сообщил в среду заместитель главы областной администрации Юрий Холод."СБУ с обысками в церкви во Львове", - написал Холод на своей странице в Facebook*, отметив, что проверки ведутся в Свято-Георгиевском кафедральном соборе УПЦ.Ранее представители ведомства проводили обыски на 14 объектах канонической Украинской православной церкви в Харьковской области.Двадцать второго ноября СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221213/upts-1838217800.html

https://ria.ru/20221210/rpts-1837747816.html

львов

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, львов, украина, служба безопасности украины