https://ria.ru/20221214/obstrel-1838743468.html
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке - РИА Новости, 14.12.2022
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке
Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела жилых домов в частном секторе Киевского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:43
2022-12-14T22:43
2022-12-14T22:43
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
днр
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела жилых домов в частном секторе Киевского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости.Утром в среду Киевский район Донецка был обстрелян украинскими силовиками, предположительно, из БМ-21 "Град", сотрудники СК России провели следственные мероприятия на месте разрушений в частом секторе."В настоящее время следователями Следственного комитета России производится осмотр места происшествия в Киевском районе города Донецка. По месту происшествия обнаружены фрагменты снарядов, предположительно, от РСЗО БМ-21 "Град", более точная информация будет после проведения судебно-баллистической экспертизы. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил следователь РИА Новости.Следователи осмотрели и зафиксировали разрушения, а также опросили жителей поврежденных домов."Вылетели все двери, потолок", - рассказал житель одного из поврежденных домов.
https://ria.ru/20221214/dnr-1838490019.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), днр
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), ДНР
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Киевском районе Донецка
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела жилых домов в частном секторе Киевского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в среду Киевский район Донецка был обстрелян украинскими силовиками, предположительно, из БМ-21 "Град", сотрудники СК России провели следственные мероприятия на месте разрушений в частом секторе.
"В настоящее время следователями Следственного комитета России производится осмотр места происшествия в Киевском районе города Донецка. По месту происшествия обнаружены фрагменты снарядов, предположительно, от РСЗО БМ-21 "Град", более точная информация будет после проведения судебно-баллистической экспертизы. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил следователь РИА Новости.
Следователи осмотрели и зафиксировали разрушения, а также опросили жителей поврежденных домов.
"Вылетели все двери, потолок", - рассказал житель одного из поврежденных домов.