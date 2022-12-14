https://ria.ru/20221214/obstrel-1838743468.html

СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке

СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке - РИА Новости, 14.12.2022

СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке

Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела жилых домов в частном секторе Киевского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:43

2022-12-14T22:43

2022-12-14T22:43

специальная военная операция на украине

следственный комитет россии (ск рф)

днр

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела жилых домов в частном секторе Киевского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости.Утром в среду Киевский район Донецка был обстрелян украинскими силовиками, предположительно, из БМ-21 "Град", сотрудники СК России провели следственные мероприятия на месте разрушений в частом секторе."В настоящее время следователями Следственного комитета России производится осмотр места происшествия в Киевском районе города Донецка. По месту происшествия обнаружены фрагменты снарядов, предположительно, от РСЗО БМ-21 "Град", более точная информация будет после проведения судебно-баллистической экспертизы. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил следователь РИА Новости.Следователи осмотрели и зафиксировали разрушения, а также опросили жителей поврежденных домов."Вылетели все двери, потолок", - рассказал житель одного из поврежденных домов.

https://ria.ru/20221214/dnr-1838490019.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

следственный комитет россии (ск рф), днр