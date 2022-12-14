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СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838743468.html
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке - РИА Новости, 14.12.2022
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке
Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела жилых домов в частном секторе Киевского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:43
2022-12-14T22:43
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
днр
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела жилых домов в частном секторе Киевского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости.Утром в среду Киевский район Донецка был обстрелян украинскими силовиками, предположительно, из БМ-21 "Град", сотрудники СК России провели следственные мероприятия на месте разрушений в частом секторе."В настоящее время следователями Следственного комитета России производится осмотр места происшествия в Киевском районе города Донецка. По месту происшествия обнаружены фрагменты снарядов, предположительно, от РСЗО БМ-21 "Град", более точная информация будет после проведения судебно-баллистической экспертизы. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил следователь РИА Новости.Следователи осмотрели и зафиксировали разрушения, а также опросили жителей поврежденных домов."Вылетели все двери, потолок", - рассказал житель одного из поврежденных домов.
https://ria.ru/20221214/dnr-1838490019.html
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), днр
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), ДНР
22:43 14.12.2022
 
СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Донецке

СК зафиксировал последствия обстрела ВСУ частного сектора в Киевском районе Донецка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела жилых домов в частном секторе Киевского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в среду Киевский район Донецка был обстрелян украинскими силовиками, предположительно, из БМ-21 "Град", сотрудники СК России провели следственные мероприятия на месте разрушений в частом секторе.
"В настоящее время следователями Следственного комитета России производится осмотр места происшествия в Киевском районе города Донецка. По месту происшествия обнаружены фрагменты снарядов, предположительно, от РСЗО БМ-21 "Град", более точная информация будет после проведения судебно-баллистической экспертизы. По предварительным данным, пострадавших нет", - сообщил следователь РИА Новости.
Следователи осмотрели и зафиксировали разрушения, а также опросили жителей поврежденных домов.
"Вылетели все двери, потолок", - рассказал житель одного из поврежденных домов.
Разрушенный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 06:05Специальная военная операция на Украине
Пушилин оценил ущерб, который Украина нанесла Донецкой Народной Республике
 
Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)ДНР
 
 
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