https://ria.ru/20221214/natsizm-1838722456.html
Жителю Смоленской области дали два года колонии за реабилитацию нацизма
Жителю Смоленской области дали два года колонии за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 14.12.2022
Жителю Смоленской области дали два года колонии за реабилитацию нацизма
Житель Смоленской области, разместивший в соцсетях текст, унижавший честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны и маршала Георгия Жукова,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:05
2022-12-14T20:05
2022-12-14T20:06
происшествия
смоленская область
россия
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БРЯНСК, 14 дек – РИА Новости. Житель Смоленской области, разместивший в соцсетях текст, унижавший честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны и маршала Георгия Жукова, приговорен к двум годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма, сообщает региональная прокуратура.Суд установил, что в 2021 году мужчина в одной из социальных сетей разместил видеозапись и текст, реабилитирующий нацизм и отрицающий факты, установленные приговором Международного военного трибунала. Кроме того, он опубликовал текст, унижающий честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, а также маршала Жукова, говорится в сообщении."Суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщает надзорный орган. Кроме того, осужденный заплатит штраф в размере 100 тысяч и в течение трех лет не сможет публиковать материалы в соцсетях.Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20221101/tyurma-1828307405.html
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происшествия, смоленская область, россия
Происшествия, Смоленская область, Россия
20:05 14.12.2022 (обновлено: 20:06 14.12.2022)
Жителю Смоленской области дали два года колонии за реабилитацию нацизма
Жителя Смоленской области приговорили к двум годам колонии за реабилитацию нацизма
БРЯНСК, 14 дек – РИА Новости.
Житель Смоленской области, разместивший в соцсетях текст, унижавший честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны и маршала Георгия Жукова, приговорен к двум годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма, сообщает
региональная прокуратура.
Суд установил, что в 2021 году мужчина в одной из социальных сетей разместил видеозапись и текст, реабилитирующий нацизм и отрицающий факты, установленные приговором Международного военного трибунала. Кроме того, он опубликовал текст, унижающий честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны, а также маршала Жукова, говорится в сообщении.
"Суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщает надзорный орган. Кроме того, осужденный заплатит штраф в размере 100 тысяч и в течение трех лет не сможет публиковать материалы в соцсетях.
Приговор не вступил в законную силу.