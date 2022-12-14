https://ria.ru/20221214/moskalkova-1838720545.html

Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова

Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова - РИА Новости, 14.12.2022

Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова

Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, несмотря на ее завершение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:52

2022-12-14T19:52

2022-12-14T19:52

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

татьяна москалькова

владимир путин

россия

госдума рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, несмотря на ее завершение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений… Это тяжелая тема, потому мы понимаем государственную задачу, мы понимаем задачу конкретной личности - вырастить детей, в общем-то это и государственная задача. И стараемся сделать все возможное, чтобы не нарушался закон и чтобы не нарушались вопросы и этики исполнения этого закона, и помочь людям", - сказала Москалева в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838464079.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, владимир путин, россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии