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Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/moskalkova-1838720545.html
Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова
Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова - РИА Новости, 14.12.2022
Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова
Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, несмотря на ее завершение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:52
2022-12-14T19:52
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
татьяна москалькова
владимир путин
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, несмотря на ее завершение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений… Это тяжелая тема, потому мы понимаем государственную задачу, мы понимаем задачу конкретной личности - вырастить детей, в общем-то это и государственная задача. И стараемся сделать все возможное, чтобы не нарушался закон и чтобы не нарушались вопросы и этики исполнения этого закона, и помочь людям", - сказала Москалева в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.
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общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, владимир путин, россия, госдума рф, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России
19:52 14.12.2022
 
Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова

Москалькова: жалобы по частичной мобилизации поступают, несмотря на ее завершение

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, несмотря на ее завершение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений… Это тяжелая тема, потому мы понимаем государственную задачу, мы понимаем задачу конкретной личности - вырастить детей, в общем-то это и государственная задача. И стараемся сделать все возможное, чтобы не нарушался закон и чтобы не нарушались вопросы и этики исполнения этого закона, и помочь людям", - сказала Москалева в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна МоскальковаВладимир ПутинРоссияГосдума РФГенеральная прокуратура РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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