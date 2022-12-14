https://ria.ru/20221214/moskalkova-1838720545.html
Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова
Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова - РИА Новости, 14.12.2022
Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова
Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, несмотря на ее завершение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:52
2022-12-14T19:52
2022-12-14T19:52
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
татьяна москалькова
владимир путин
россия
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, несмотря на ее завершение, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений… Это тяжелая тема, потому мы понимаем государственную задачу, мы понимаем задачу конкретной личности - вырастить детей, в общем-то это и государственная задача. И стараемся сделать все возможное, чтобы не нарушался закон и чтобы не нарушались вопросы и этики исполнения этого закона, и помочь людям", - сказала Москалева в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.
https://ria.ru/20221213/pushilin-1838464079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Жалобы по частичной мобилизации продолжают поступать, заявила Москалькова
Москалькова: жалобы по частичной мобилизации поступают, несмотря на ее завершение