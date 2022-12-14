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Мобилизованные отразили пять атак на Купянском направлении
Мобилизованные отразили пять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 14.12.2022
Мобилизованные отразили пять атак на Купянском направлении
Мобилизованные военнослужащие на Купянском направлении наравне с контрактниками отражают атаки украинских войск и наносят им значительный урон: корреспондент... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T00:35
2022-12-14T00:35
2022-12-14T09:09
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СВАТОВО (ЛНР), 14 дек – РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие на Купянском направлении наравне с контрактниками отражают атаки украинских войск и наносят им значительный урон: корреспондент РИА Новости побывал на позициях, где мобилизованным удалось отразить пять атак противника."Шла вот эта бэха (БМП-1), а за ней шла пехота. Наши саперы хорошо поработали. В этом месте стояла противобортовая мина. Она сработала, и сдетонировали ТМки (мина ТМ-62). В итоге подняли в воздух бэху, она перевернулась. И (украинская) пехота здесь, которая, вы видите, лежит. Осталась здесь, а остальные "героически" исчезли отсюда", - рассказал российский военный о бое, в котором было уничтожено несколько единиц бронетехники и несколько десятков солдат противника.На данном направлении оборону держит подразделение, которое состоит из кадровых военных, добровольцев и мобилизованных военнослужащих. По словам их командира, он не видит разницы между кадровыми военными и мобилизованными, поскольку для него они все военнослужащие, и он относится ко всем одинаково. Его цель – быстрее добиться победы и вернуть всех подчиненных домой без потерь.На этом участке фронта российское командование готовится отражать новые атаки противника, поэтому пехотные подразделения усилены разведчиками. Они ведут наблюдение за войсками противника и корректируют огонь артиллерии.Командир саперного подразделения признался, что и он – мобилизованный, и все его подчиненные."(Они) прошли подготовку в течение месяца, теперь выполняют работу наравне с основными военнослужащими, то есть с контрактниками, с офицерами, которые закончили военные училища", - отметил он.
https://ria.ru/20221213/pushilin-1838464079.html
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"Остальные исчезли". Российский военный об одной из атак на Купянском направлении
Мобилизованные военные на купянском направлении наравне с контрактниками отражают атаки украинских войск и наносят им значительный урон. Так, за последнее время им удалось отразить пять атак противника.
2022-12-14T00:35
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бмп-1, россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, БМП-1, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
00:35 14.12.2022 (обновлено: 09:09 14.12.2022)
Мобилизованные отразили пять атак на Купянском направлении
Мобилизованные военнослужащие отразили пять атак противника на Купянском направлении
СВАТОВО (ЛНР), 14 дек – РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие на Купянском направлении наравне с контрактниками отражают атаки украинских войск и наносят им значительный урон: корреспондент РИА Новости побывал на позициях, где мобилизованным удалось отразить пять атак противника.
"Шла вот эта бэха (БМП-1
), а за ней шла пехота. Наши саперы хорошо поработали. В этом месте стояла противобортовая мина. Она сработала, и сдетонировали ТМки (мина ТМ-62). В итоге подняли в воздух бэху, она перевернулась. И (украинская) пехота здесь, которая, вы видите, лежит. Осталась здесь, а остальные "героически" исчезли отсюда", - рассказал российский военный о бое, в котором было уничтожено несколько единиц бронетехники и несколько десятков солдат противника.
На данном направлении оборону держит подразделение, которое состоит из кадровых военных, добровольцев и мобилизованных военнослужащих. По словам их командира, он не видит разницы между кадровыми военными и мобилизованными, поскольку для него они все военнослужащие, и он относится ко всем одинаково. Его цель – быстрее добиться победы и вернуть всех подчиненных домой без потерь.
На этом участке фронта российское командование готовится отражать новые атаки противника, поэтому пехотные подразделения усилены разведчиками. Они ведут наблюдение за войсками противника и корректируют огонь артиллерии.
Командир саперного подразделения признался, что и он – мобилизованный, и все его подчиненные.
"(Они) прошли подготовку в течение месяца, теперь выполняют работу наравне с основными военнослужащими, то есть с контрактниками, с офицерами, которые закончили военные училища", - отметил он.