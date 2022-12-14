https://ria.ru/20221214/mobilizovannye-1838477537.html

Мобилизованные отразили пять атак на Купянском направлении

Мобилизованные отразили пять атак на Купянском направлении - РИА Новости, 14.12.2022

Мобилизованные отразили пять атак на Купянском направлении

Мобилизованные военнослужащие на Купянском направлении наравне с контрактниками отражают атаки украинских войск и наносят им значительный урон: корреспондент... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T00:35

2022-12-14T00:35

2022-12-14T09:09

специальная военная операция на украине

бмп-1

россия

украина

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838500838_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_68f6813d675e8f8c57c16857d76c43ba.jpg

СВАТОВО (ЛНР), 14 дек – РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие на Купянском направлении наравне с контрактниками отражают атаки украинских войск и наносят им значительный урон: корреспондент РИА Новости побывал на позициях, где мобилизованным удалось отразить пять атак противника."Шла вот эта бэха (БМП-1), а за ней шла пехота. Наши саперы хорошо поработали. В этом месте стояла противобортовая мина. Она сработала, и сдетонировали ТМки (мина ТМ-62). В итоге подняли в воздух бэху, она перевернулась. И (украинская) пехота здесь, которая, вы видите, лежит. Осталась здесь, а остальные "героически" исчезли отсюда", - рассказал российский военный о бое, в котором было уничтожено несколько единиц бронетехники и несколько десятков солдат противника.На данном направлении оборону держит подразделение, которое состоит из кадровых военных, добровольцев и мобилизованных военнослужащих. По словам их командира, он не видит разницы между кадровыми военными и мобилизованными, поскольку для него они все военнослужащие, и он относится ко всем одинаково. Его цель – быстрее добиться победы и вернуть всех подчиненных домой без потерь.На этом участке фронта российское командование готовится отражать новые атаки противника, поэтому пехотные подразделения усилены разведчиками. Они ведут наблюдение за войсками противника и корректируют огонь артиллерии.Командир саперного подразделения признался, что и он – мобилизованный, и все его подчиненные."(Они) прошли подготовку в течение месяца, теперь выполняют работу наравне с основными военнослужащими, то есть с контрактниками, с офицерами, которые закончили военные училища", - отметил он.

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838464079.html

https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Остальные исчезли". Российский военный об одной из атак на Купянском направлении Мобилизованные военные на купянском направлении наравне с контрактниками отражают атаки украинских войск и наносят им значительный урон. Так, за последнее время им удалось отразить пять атак противника. 2022-12-14T00:35 true PT8M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бмп-1, россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф