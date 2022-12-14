https://ria.ru/20221214/mediaforum-1838679436.html
Самарская область стала площадкой проведения "Медиафорума-2022"
Самарская область стала площадкой проведения "Медиафорума-2022" - РИА Новости, 14.12.2022
Самарская область стала площадкой проведения "Медиафорума-2022"
Мероприятие "Мой бизнес. Медиафорум-2022" прошло в Самаре, объединив 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров "Мой бизнес", сообщила... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:48
2022-12-14T17:48
2022-12-14T17:48
дмитрий азаров
самарская область
самара
новосибирская область
кванториум
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Мероприятие "Мой бизнес. Медиафорум-2022" прошло в Самаре, объединив 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров "Мой бизнес", сообщила пресс-служба правительства региона.В ходе трех дней специалисты из разных регионов страны обсуждали продвижение господдержки бизнеса, делились лучшими практиками и опытом. Организаторами мероприятия стали министерство экономического развития Российской Федерации и правительство Самарской области.Первый день форума состоялся на площадке регионального центра "Мой бизнес". В течение трех дней участники форума обучались у опытных тренеров в области создания текстов, работы в социальных сетях, продвижения и многого другого. Также специалисты по информационной работе посетили технопарк "Жигулевская долина". Для делегатов была организована экскурсия по технопарку с посещением детского технопарка "Кванториум" и выставки реализованных проектов резидентов "Жигулевской долины". Здесь же состоялось два обучающих мероприятия. В третий день участники форума обсуждали взаимодействие с предпринимателями-амбассадорами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и бренда "Мой бизнес"."Медиафорум в Самаре для меня стал одним из первых и опорных мероприятий, где на одной площадке моя команда смогла увидеть в офлайне коллег со всей страны. Пожалуй, именно очный формат благоприятно сказался на плодотворной работе и мощной мотивации на ближайший год. От души благодарю принимающую сторону и Минэкономразвития России за возможность развиваться и продвигать господдержку бизнеса в Новосибирской области еще эффективнее!" - цитирует пресс-служба пресс-секретаря центра "Мой бизнес" Новосибирской области Дарью Гончарову."Все дни, которые мы провели в городе трудовой славы, были направлены на обучение, извлечение и раскрытие новых навыков. Было очень приятно познакомиться с коллегами из других регионов и обменяться опытом с единомышленниками. Думаю, что полученные знания и навыки очень пригодятся в моей работе! Очень понравилось в уютном и современном самарском центре "Мой бизнес" — чувствовала себя как дома. Спасибо огромное организаторам за теплую заботу, гостеприимство и действительно бесшовную работу медиафорума!" - приводит пресс-служба слова пресс-секретаря центра "Мой бизнес" Якутии Ангелины Степановой.По информации пресс-службы, сегодня в Самарской области работает 127 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также более 149 тысяч самозанятых. В сфере МСП занято более 640 тысяч жителей региона.Для упрощения предпринимателям доступа к инструментам господдержки в регионе в каждом городе Самарской области действует 11 центров "Мой бизнес". Здесь представители малого и среднего бизнеса могут получить необходимые услуги и меры государственной поддержки в формате "единого окна". В центры обращаются за консультациями, проходят регистрационные процедуры, подают заявки на получение мер поддержки. По данным пресс-службы, открытие центров – часть планомерной работы по созданию благоприятных условий для бизнеса, которая ведется по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий азаров, самарская область, самара, новосибирская область, кванториум, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Дмитрий Азаров, Самарская область, Самара, Новосибирская область, Кванториум, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Самарская область стала площадкой проведения "Медиафорума-2022"
Самарская область стала площадкой проведения "Медиафорума-2022"
САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Мероприятие "Мой бизнес. Медиафорум-2022" прошло в Самаре, объединив 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров "Мой бизнес", сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Самаре закончился "Мой бизнес. Медиафорум-2022" — мероприятие, которое объединило 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров "Мой бизнес", - говорится в сообщении.
В ходе трех дней специалисты из разных регионов страны обсуждали продвижение господдержки бизнеса, делились лучшими практиками и опытом. Организаторами мероприятия стали министерство экономического развития Российской Федерации и правительство Самарской области.
Первый день форума состоялся на площадке регионального центра "Мой бизнес". В течение трех дней участники форума обучались у опытных тренеров в области создания текстов, работы в социальных сетях, продвижения и многого другого. Также специалисты по информационной работе посетили технопарк "Жигулевская долина". Для делегатов была организована экскурсия по технопарку с посещением детского технопарка "Кванториум
" и выставки реализованных проектов резидентов "Жигулевской долины". Здесь же состоялось два обучающих мероприятия. В третий день участники форума обсуждали взаимодействие с предпринимателями-амбассадорами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и бренда "Мой бизнес".
"Медиафорум в Самаре для меня стал одним из первых и опорных мероприятий, где на одной площадке моя команда смогла увидеть в офлайне коллег со всей страны. Пожалуй, именно очный формат благоприятно сказался на плодотворной работе и мощной мотивации на ближайший год. От души благодарю принимающую сторону и Минэкономразвития России
за возможность развиваться и продвигать господдержку бизнеса в Новосибирской области
еще эффективнее!" - цитирует пресс-служба пресс-секретаря центра "Мой бизнес" Новосибирской области Дарью Гончарову.
"Все дни, которые мы провели в городе трудовой славы, были направлены на обучение, извлечение и раскрытие новых навыков. Было очень приятно познакомиться с коллегами из других регионов и обменяться опытом с единомышленниками. Думаю, что полученные знания и навыки очень пригодятся в моей работе! Очень понравилось в уютном и современном самарском центре "Мой бизнес" — чувствовала себя как дома. Спасибо огромное организаторам за теплую заботу, гостеприимство и действительно бесшовную работу медиафорума!" - приводит пресс-служба слова пресс-секретаря центра "Мой бизнес" Якутии Ангелины Степановой.
По информации пресс-службы, сегодня в Самарской области работает 127 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также более 149 тысяч самозанятых. В сфере МСП занято более 640 тысяч жителей региона.
Для упрощения предпринимателям доступа к инструментам господдержки в регионе в каждом городе Самарской области действует 11 центров "Мой бизнес". Здесь представители малого и среднего бизнеса могут получить необходимые услуги и меры государственной поддержки в формате "единого окна". В центры обращаются за консультациями, проходят регистрационные процедуры, подают заявки на получение мер поддержки. По данным пресс-службы, открытие центров – часть планомерной работы по созданию благоприятных условий для бизнеса, которая ведется по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
.