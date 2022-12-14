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Самарская область стала площадкой проведения "Медиафорума-2022"

Самарская область стала площадкой проведения "Медиафорума-2022" - РИА Новости, 14.12.2022

Самарская область стала площадкой проведения "Медиафорума-2022"

Мероприятие "Мой бизнес. Медиафорум-2022" прошло в Самаре, объединив 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров "Мой бизнес", сообщила... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:48

2022-12-14T17:48

2022-12-14T17:48

дмитрий азаров

самарская область

самара

новосибирская область

кванториум

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Мероприятие "Мой бизнес. Медиафорум-2022" прошло в Самаре, объединив 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров "Мой бизнес", сообщила пресс-служба правительства региона.В ходе трех дней специалисты из разных регионов страны обсуждали продвижение господдержки бизнеса, делились лучшими практиками и опытом. Организаторами мероприятия стали министерство экономического развития Российской Федерации и правительство Самарской области.Первый день форума состоялся на площадке регионального центра "Мой бизнес". В течение трех дней участники форума обучались у опытных тренеров в области создания текстов, работы в социальных сетях, продвижения и многого другого. Также специалисты по информационной работе посетили технопарк "Жигулевская долина". Для делегатов была организована экскурсия по технопарку с посещением детского технопарка "Кванториум" и выставки реализованных проектов резидентов "Жигулевской долины". Здесь же состоялось два обучающих мероприятия. В третий день участники форума обсуждали взаимодействие с предпринимателями-амбассадорами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и бренда "Мой бизнес"."Медиафорум в Самаре для меня стал одним из первых и опорных мероприятий, где на одной площадке моя команда смогла увидеть в офлайне коллег со всей страны. Пожалуй, именно очный формат благоприятно сказался на плодотворной работе и мощной мотивации на ближайший год. От души благодарю принимающую сторону и Минэкономразвития России за возможность развиваться и продвигать господдержку бизнеса в Новосибирской области еще эффективнее!" - цитирует пресс-служба пресс-секретаря центра "Мой бизнес" Новосибирской области Дарью Гончарову."Все дни, которые мы провели в городе трудовой славы, были направлены на обучение, извлечение и раскрытие новых навыков. Было очень приятно познакомиться с коллегами из других регионов и обменяться опытом с единомышленниками. Думаю, что полученные знания и навыки очень пригодятся в моей работе! Очень понравилось в уютном и современном самарском центре "Мой бизнес" — чувствовала себя как дома. Спасибо огромное организаторам за теплую заботу, гостеприимство и действительно бесшовную работу медиафорума!" - приводит пресс-служба слова пресс-секретаря центра "Мой бизнес" Якутии Ангелины Степановой.По информации пресс-службы, сегодня в Самарской области работает 127 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также более 149 тысяч самозанятых. В сфере МСП занято более 640 тысяч жителей региона.Для упрощения предпринимателям доступа к инструментам господдержки в регионе в каждом городе Самарской области действует 11 центров "Мой бизнес". Здесь представители малого и среднего бизнеса могут получить необходимые услуги и меры государственной поддержки в формате "единого окна". В центры обращаются за консультациями, проходят регистрационные процедуры, подают заявки на получение мер поддержки. По данным пресс-службы, открытие центров – часть планомерной работы по созданию благоприятных условий для бизнеса, которая ведется по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

https://ria.ru/20221213/gto-1838447475.html

самарская область

самара

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий азаров, самарская область, самара, новосибирская область, кванториум, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)