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Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате - РИА Новости, 14.12.2022
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Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате
Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате - РИА Новости, 14.12.2022
Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате
Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель подтвердили, что Запад безответственно готовил Украину к конфликту с Россией, такое мнение выразил в интервью РИА... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:31
2022-12-14T20:31
в мире
ангела меркель
хайнц-кристиан штрахе
украина
германия
австрия
минские соглашения
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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель подтвердили, что Запад безответственно готовил Украину к конфликту с Россией, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Свободной партии Австрии (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила ранее в интервью еженедельнику Die ZEIT, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее"."Благодаря нынешним заявлениям Меркель сегодня понятно, почему минские соглашения не были соблюдены Украиной. Судя по всему, с Западом была достигнута договоренность, уже были другие долгосрочные планы, явно нацеленные на возможный конфликт с Россией", - заявил Штрахе.Он добавил, что минские соглашения "никогда не воспринимались всерьез" на Западе, "никогда их не хотели выполнять, но (хотели) выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг 15 декабря в 10.00 мск.
https://ria.ru/20221214/postavki-1838643319.html
https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html
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в мире, ангела меркель, хайнц-кристиан штрахе, украина, германия, австрия, минские соглашения
В мире, Ангела Меркель, Хайнц-Кристиан Штрахе, Украина, Германия, Австрия, Минские соглашения
20:31 14.12.2022
 
Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате

Бывший вице-канцлер Австрии: Меркель подтвердила, что Киев готовили к конфликту с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкХайнц-Кристиан Штрахе
Хайнц-Кристиан Штрахе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Хайнц-Кристиан Штрахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель подтвердили, что Запад безответственно готовил Украину к конфликту с Россией, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Свободной партии Австрии (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила ранее в интервью еженедельнику Die ZEIT, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее".
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнс-Кристиан Штрахе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 16:23
Экс-вице-канцлер Австрии: европейцы не хотят поставок оружия НАТО Киеву
"Благодаря нынешним заявлениям Меркель сегодня понятно, почему минские соглашения не были соблюдены Украиной. Судя по всему, с Западом была достигнута договоренность, уже были другие долгосрочные планы, явно нацеленные на возможный конфликт с Россией", - заявил Штрахе.
Он добавил, что минские соглашения "никогда не воспринимались всерьез" на Западе, "никогда их не хотели выполнять, но (хотели) выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг 15 декабря в 10.00 мск.
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 08:00
Австрия предупреждает Европу о последствиях
 
В миреАнгела МеркельХайнц-Кристиан ШтрахеУкраинаГерманияАвстрияМинские соглашения
 
 
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