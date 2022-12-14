https://ria.ru/20221214/konflikt-1838726968.html

Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате

Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате - РИА Новости, 14.12.2022

Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель подтвердили, что Запад безответственно готовил Украину к конфликту с Россией, такое мнение выразил в интервью РИА... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:31

2022-12-14T20:31

2022-12-14T20:31

в мире

ангела меркель

хайнц-кристиан штрахе

украина

германия

австрия

минские соглашения

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ВЕНА, 14 дек - РИА Новости. Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель подтвердили, что Запад безответственно готовил Украину к конфликту с Россией, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Свободной партии Австрии (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила ранее в интервью еженедельнику Die ZEIT, что посреднические усилия Германии и Франции в так называемом минском формате были направлены на то, чтобы дать время Украине "стать сильнее"."Благодаря нынешним заявлениям Меркель сегодня понятно, почему минские соглашения не были соблюдены Украиной. Судя по всему, с Западом была достигнута договоренность, уже были другие долгосрочные планы, явно нацеленные на возможный конфликт с Россией", - заявил Штрахе.Он добавил, что минские соглашения "никогда не воспринимались всерьез" на Западе, "никогда их не хотели выполнять, но (хотели) выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в четверг 15 декабря в 10.00 мск.

https://ria.ru/20221214/postavki-1838643319.html

https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html

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в мире, ангела меркель, хайнц-кристиан штрахе, украина, германия, австрия, минские соглашения