https://ria.ru/20221214/fsin-1838605688.html
Совфед одобрил закон о сохранении школ при колониях в системе ФСИН
Совфед одобрил закон о сохранении школ при колониях в системе ФСИН - РИА Новости, 14.12.2022
Совфед одобрил закон о сохранении школ при колониях в системе ФСИН
Сенаторы одобрили закон, предлагающий оставить школы при воспитательных колониях за ФСИН. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:43
2022-12-14T14:43
2022-12-14T14:43
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, предлагающий оставить школы при воспитательных колониях за ФСИН.Как ранее отмечали в кабмине, всего в России в системе ФСИН функционируют 18 общеобразовательных организаций. В то же время, за последние пять лет численность осуждённых несовершеннолетних, которые отбывают наказание в воспитательных колониях, снизилась более чем в 4,5 раза. Предпосылок к созданию новых воспитательных колоний или увеличению численности осуждённых нет.Правительство уточняет, что в случае передачи школ воспитательных колоний в ведение органов государственной власти регионов они, ввиду низкой наполняемости, могут быть преобразованы в филиалы муниципальных общеобразовательных организаций, персонал которых будет составлять от 2 до 4 преподавателей-совместителей, что ухудшит состояние и результаты воспитательной и образовательной работы с несовершеннолетними осужденными, а также социально-психологическую обстановку в среде воспитанников.В силу вышеперечисленных обстоятельств представляется целесообразным сохранить школы воспитательных колоний в структуре углового-исполнительной системы.
https://ria.ru/20221213/shkoly-1838258947.html
https://ria.ru/20221212/ldpr-1838081151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, совет федерации рф, общество
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон о сохранении школ при колониях в системе ФСИН
Совет Федерации одобрил закон о сохранении школ при воспитательных колониях в системе ФСИН