https://ria.ru/20221214/fsin-1838605688.html

Совфед одобрил закон о сохранении школ при колониях в системе ФСИН

Совфед одобрил закон о сохранении школ при колониях в системе ФСИН - РИА Новости, 14.12.2022

Совфед одобрил закон о сохранении школ при колониях в системе ФСИН

Сенаторы одобрили закон, предлагающий оставить школы при воспитательных колониях за ФСИН. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:43

2022-12-14T14:43

2022-12-14T14:43

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, предлагающий оставить школы при воспитательных колониях за ФСИН.Как ранее отмечали в кабмине, всего в России в системе ФСИН функционируют 18 общеобразовательных организаций. В то же время, за последние пять лет численность осуждённых несовершеннолетних, которые отбывают наказание в воспитательных колониях, снизилась более чем в 4,5 раза. Предпосылок к созданию новых воспитательных колоний или увеличению численности осуждённых нет.Правительство уточняет, что в случае передачи школ воспитательных колоний в ведение органов государственной власти регионов они, ввиду низкой наполняемости, могут быть преобразованы в филиалы муниципальных общеобразовательных организаций, персонал которых будет составлять от 2 до 4 преподавателей-совместителей, что ухудшит состояние и результаты воспитательной и образовательной работы с несовершеннолетними осужденными, а также социально-психологическую обстановку в среде воспитанников.В силу вышеперечисленных обстоятельств представляется целесообразным сохранить школы воспитательных колоний в структуре углового-исполнительной системы.

https://ria.ru/20221213/shkoly-1838258947.html

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россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, совет федерации рф, общество