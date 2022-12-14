04:19 14.12.2022 (обновлено: 05:13 14.12.2022)
Французский политик раскритиковал "безумца" Макрона за помощь Украине
Французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона безумцем из-за помощи Украине
Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Действия президента Франции Эммануэля Макрона по поддержке Украины "безумны", заявил политик Флориан Филиппо.
В своем Twitter-аккаунте он написал, что Макрон объявил о пакете поддержки энергетической инфраструктуры Украины в размере 76,5 миллиона евро.
Политик также добавил, что Париж финансово поддерживает Украину, в то время как французов лишают работы, а школы и больницы не отапливаются.
"Когда же остановят этих безумцев?!" — заключил Филиппо.
Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
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Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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