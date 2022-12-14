https://ria.ru/20221214/elektrichestvo-1838583684.html
В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света
В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света - РИА Новости, 14.12.2022
В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света
Около 18 тысяч жителей Курской области остаются без электричества из-за снегопада, 97 бригад устраняют аварии, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:48
2022-12-14T13:48
2022-12-14T13:48
электричество
происшествия
жкх
роман старовойт
курская область
россия
погода
курск
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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Около 18 тысяч жителей Курской области остаются без электричества из-за снегопада, 97 бригад устраняют аварии, сообщил губернатор Роман Старовойт."Коммунальные и дорожные службы продолжают устранять последствия сильного снегопада. Без света по-прежнему остаются около 18 тысяч человек. Для восстановления электроснабжения задействованы 97 бригад, это 400 специалистов, и 130 единиц спецтехники. Курским энергетикам помогают коллеги из других регионов", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.Из-за повреждений линии электропередачи возникли проблемы с водоснабжением нескольких районов Курска."Из-за обрыва воздушной линии электропередачи ночью была остановлена работа Рышковского водозабора. Часть жителей Северо-западного и Юго-западного микрорайонов, а также микрорайона КЗТЗ в Курске остались без воды. Аварийные бригады рано утром восстановили электроснабжение, но из-за низкого давления на верхних этажах воды ещё нет. Специалисты обещают всё отрегулировать к 15.00", — добавил Старовойт.Ранее губернатор сообщал, что в Курской области из-за снегопада около 35 тысяч жителей остались без энергоснабжения. Над устранением последствий работали 74 бригады специалистов.Снегопад в Курской области начался вечером во вторник. Для борьбы с последствиями глава региона создал специальный штаб.
https://ria.ru/20221213/svet-1838270813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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электричество, происшествия, жкх, роман старовойт, курская область, россия, погода, курск
Электричество, Происшествия, ЖКХ, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Погода, Курск
В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света
Около 18 тысяч жителей в Курской области остаются без электричества из-за снегопада
ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости.
Около 18 тысяч жителей Курской области остаются без электричества из-за снегопада, 97 бригад устраняют аварии, сообщил
губернатор Роман Старовойт.
"Коммунальные и дорожные службы продолжают устранять последствия сильного снегопада. Без света по-прежнему остаются около 18 тысяч человек. Для восстановления электроснабжения задействованы 97 бригад, это 400 специалистов, и 130 единиц спецтехники. Курским энергетикам помогают коллеги из других регионов", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Из-за повреждений линии электропередачи возникли проблемы с водоснабжением нескольких районов Курска
.
"Из-за обрыва воздушной линии электропередачи ночью была остановлена работа Рышковского водозабора. Часть жителей Северо-западного и Юго-западного микрорайонов, а также микрорайона КЗТЗ в Курске остались без воды. Аварийные бригады рано утром восстановили электроснабжение, но из-за низкого давления на верхних этажах воды ещё нет. Специалисты обещают всё отрегулировать к 15.00", — добавил Старовойт.
Ранее губернатор сообщал, что в Курской области из-за снегопада около 35 тысяч жителей остались без энергоснабжения. Над устранением последствий работали 74 бригады специалистов.
Снегопад в Курской области начался вечером во вторник. Для борьбы с последствиями глава региона создал специальный штаб.