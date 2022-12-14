Рейтинг@Mail.ru
В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/elektrichestvo-1838583684.html
В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света
В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света - РИА Новости, 14.12.2022
В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света
Около 18 тысяч жителей Курской области остаются без электричества из-за снегопада, 97 бригад устраняют аварии, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:48
2022-12-14T13:48
электричество
происшествия
жкх
роман старовойт
курская область
россия
погода
курск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757179754_0:24:3077:1755_1920x0_80_0_0_c3534acb202f5f89638e363c87d99435.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Около 18 тысяч жителей Курской области остаются без электричества из-за снегопада, 97 бригад устраняют аварии, сообщил губернатор Роман Старовойт."Коммунальные и дорожные службы продолжают устранять последствия сильного снегопада. Без света по-прежнему остаются около 18 тысяч человек. Для восстановления электроснабжения задействованы 97 бригад, это 400 специалистов, и 130 единиц спецтехники. Курским энергетикам помогают коллеги из других регионов", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.Из-за повреждений линии электропередачи возникли проблемы с водоснабжением нескольких районов Курска."Из-за обрыва воздушной линии электропередачи ночью была остановлена работа Рышковского водозабора. Часть жителей Северо-западного и Юго-западного микрорайонов, а также микрорайона КЗТЗ в Курске остались без воды. Аварийные бригады рано утром восстановили электроснабжение, но из-за низкого давления на верхних этажах воды ещё нет. Специалисты обещают всё отрегулировать к 15.00", — добавил Старовойт.Ранее губернатор сообщал, что в Курской области из-за снегопада около 35 тысяч жителей остались без энергоснабжения. Над устранением последствий работали 74 бригады специалистов.Снегопад в Курской области начался вечером во вторник. Для борьбы с последствиями глава региона создал специальный штаб.
https://ria.ru/20221213/svet-1838270813.html
https://ria.ru/20221213/svet-1838265925.html
курская область
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757179754_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_6ed723d0f8e268e6de8d70f4c04f0ae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
электричество, происшествия, жкх, роман старовойт, курская область, россия, погода, курск
Электричество, Происшествия, ЖКХ, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Погода, Курск
13:48 14.12.2022
 
В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света

Около 18 тысяч жителей в Курской области остаются без электричества из-за снегопада

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Около 18 тысяч жителей Курской области остаются без электричества из-за снегопада, 97 бригад устраняют аварии, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Коммунальные и дорожные службы продолжают устранять последствия сильного снегопада. Без света по-прежнему остаются около 18 тысяч человек. Для восстановления электроснабжения задействованы 97 бригад, это 400 специалистов, и 130 единиц спецтехники. Курским энергетикам помогают коллеги из других регионов", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Опора высоковольтной ЛЭП - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 11:48
Около пяти тысяч жителей Нижегородской области остаются без света
Из-за повреждений линии электропередачи возникли проблемы с водоснабжением нескольких районов Курска.
"Из-за обрыва воздушной линии электропередачи ночью была остановлена работа Рышковского водозабора. Часть жителей Северо-западного и Юго-западного микрорайонов, а также микрорайона КЗТЗ в Курске остались без воды. Аварийные бригады рано утром восстановили электроснабжение, но из-за низкого давления на верхних этажах воды ещё нет. Специалисты обещают всё отрегулировать к 15.00", — добавил Старовойт.
Ранее губернатор сообщал, что в Курской области из-за снегопада около 35 тысяч жителей остались без энергоснабжения. Над устранением последствий работали 74 бригады специалистов.
Снегопад в Курской области начался вечером во вторник. Для борьбы с последствиями глава региона создал специальный штаб.
Восстановление электроснабжения, вызванного выпадением ледяного дождя, в Чувашии - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 11:31
Более семи тысяч жилых домов в Чувашии остаются без света
 
ЭлектричествоПроисшествияЖКХРоман СтаровойтКурская областьРоссияПогодаКурск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала