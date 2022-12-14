https://ria.ru/20221214/elektrichestvo-1838583684.html

В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света

В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света - РИА Новости, 14.12.2022

В Курской области около 18 тысяч жителей остаются без света

Около 18 тысяч жителей Курской области остаются без электричества из-за снегопада, 97 бригад устраняют аварии, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:48

2022-12-14T13:48

2022-12-14T13:48

электричество

происшествия

жкх

роман старовойт

курская область

россия

погода

курск

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ВОРОНЕЖ, 14 дек - РИА Новости. Около 18 тысяч жителей Курской области остаются без электричества из-за снегопада, 97 бригад устраняют аварии, сообщил губернатор Роман Старовойт."Коммунальные и дорожные службы продолжают устранять последствия сильного снегопада. Без света по-прежнему остаются около 18 тысяч человек. Для восстановления электроснабжения задействованы 97 бригад, это 400 специалистов, и 130 единиц спецтехники. Курским энергетикам помогают коллеги из других регионов", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.Из-за повреждений линии электропередачи возникли проблемы с водоснабжением нескольких районов Курска."Из-за обрыва воздушной линии электропередачи ночью была остановлена работа Рышковского водозабора. Часть жителей Северо-западного и Юго-западного микрорайонов, а также микрорайона КЗТЗ в Курске остались без воды. Аварийные бригады рано утром восстановили электроснабжение, но из-за низкого давления на верхних этажах воды ещё нет. Специалисты обещают всё отрегулировать к 15.00", — добавил Старовойт.Ранее губернатор сообщал, что в Курской области из-за снегопада около 35 тысяч жителей остались без энергоснабжения. Над устранением последствий работали 74 бригады специалистов.Снегопад в Курской области начался вечером во вторник. Для борьбы с последствиями глава региона создал специальный штаб.

https://ria.ru/20221213/svet-1838270813.html

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курская область

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курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

электричество, происшествия, жкх, роман старовойт, курская область, россия, погода, курск