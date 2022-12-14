https://ria.ru/20221214/ekstremizm-1838573962.html

Белорусские депутаты одобрили лишение гражданства осужденных за экстремизм

Белорусские депутаты одобрили лишение гражданства осужденных за экстремизм - РИА Новости, 14.12.2022

Белорусские депутаты одобрили лишение гражданства осужденных за экстремизм

Белорусские депутаты приняли в двух чтениях проект закона о гражданстве, предусматривающий возможность утраты гражданства осужденными за экстремизм, сообщила... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:17

2022-12-14T13:17

2022-12-14T13:46

белоруссия

политика

палата представителей белоруссии

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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белорусские депутаты приняли в двух чтениях проект закона о гражданстве, предусматривающий возможность утраты гражданства осужденными за экстремизм, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента республики."В двух чтениях парламентарии приняли проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Среди новаций - установление нового основания утраты гражданства: в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Белоруссии, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Белоруссии, если такое лицо находится за пределами республики.Также устанавливается обязанность принесения присяги лицами, приобретающими белорусское гражданство, регламентация определения порядка оценки уровня знания одного из государственных языков при приеме в гражданство, закрепление обязанности гражданина Белоруссии уведомлять компетентные органы страны о наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа иностранного государства, предоставляющего право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.Предусмотрено также увеличение с шести месяцев до года срока рассмотрения заявлений о выходе из гражданства Белоруссии."Кроме того, в целях единообразного толкования и применения на практике Закон "О гражданстве Республики Беларусь" корректируется в части определения круга лиц, приобретших гражданство Республики Беларусь по рождению", - сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830446432.html

https://ria.ru/20221021/vydacha-1825595810.html

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, политика, палата представителей белоруссии