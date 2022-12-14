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Белорусские депутаты одобрили лишение гражданства осужденных за экстремизм - РИА Новости, 14.12.2022
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Белорусские депутаты одобрили лишение гражданства осужденных за экстремизм
Белорусские депутаты одобрили лишение гражданства осужденных за экстремизм - РИА Новости, 14.12.2022
Белорусские депутаты одобрили лишение гражданства осужденных за экстремизм
Белорусские депутаты приняли в двух чтениях проект закона о гражданстве, предусматривающий возможность утраты гражданства осужденными за экстремизм, сообщила... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:17
2022-12-14T13:46
белоруссия
политика
палата представителей белоруссии
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белорусские депутаты приняли в двух чтениях проект закона о гражданстве, предусматривающий возможность утраты гражданства осужденными за экстремизм, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента республики."В двух чтениях парламентарии приняли проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Среди новаций - установление нового основания утраты гражданства: в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Белоруссии, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Белоруссии, если такое лицо находится за пределами республики.Также устанавливается обязанность принесения присяги лицами, приобретающими белорусское гражданство, регламентация определения порядка оценки уровня знания одного из государственных языков при приеме в гражданство, закрепление обязанности гражданина Белоруссии уведомлять компетентные органы страны о наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа иностранного государства, предоставляющего право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.Предусмотрено также увеличение с шести месяцев до года срока рассмотрения заявлений о выходе из гражданства Белоруссии."Кроме того, в целях единообразного толкования и применения на практике Закон "О гражданстве Республики Беларусь" корректируется в части определения круга лиц, приобретших гражданство Республики Беларусь по рождению", - сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.
https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830446432.html
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белоруссия, политика, палата представителей белоруссии
Белоруссия, Политика, Палата представителей Белоруссии
13:17 14.12.2022 (обновлено: 13:46 14.12.2022)
 
Белорусские депутаты одобрили лишение гражданства осужденных за экстремизм

Белорусские депутаты приняли законопроект о лишении гражданства осужденных за экстремизм

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЗаседание Палаты представителей парламента Белоруссии
Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Заседание Палаты представителей парламента Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 14 дек – РИА Новости. Белорусские депутаты приняли в двух чтениях проект закона о гражданстве, предусматривающий возможность утраты гражданства осужденными за экстремизм, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента республики.
"В двух чтениях парламентарии приняли проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О гражданстве Республики Беларусь", - говорится в сообщении. Среди новаций - установление нового основания утраты гражданства: в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Белоруссии, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Белоруссии, если такое лицо находится за пределами республики.
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Также устанавливается обязанность принесения присяги лицами, приобретающими белорусское гражданство, регламентация определения порядка оценки уровня знания одного из государственных языков при приеме в гражданство, закрепление обязанности гражданина Белоруссии уведомлять компетентные органы страны о наличии гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа иностранного государства, предоставляющего право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью.
Предусмотрено также увеличение с шести месяцев до года срока рассмотрения заявлений о выходе из гражданства Белоруссии.
"Кроме того, в целях единообразного толкования и применения на практике Закон "О гражданстве Республики Беларусь" корректируется в части определения круга лиц, приобретших гражданство Республики Беларусь по рождению", - сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.
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