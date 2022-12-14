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В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек - РИА Новости, 14.12.2022
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В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек
В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек - РИА Новости, 14.12.2022
В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в Аликовском районе в Чувашии, водитель легкового автомобиля погибла, двое медиков получили травмы,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:20
2022-12-14T20:20
происшествия
авто
чебоксары
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в Аликовском районе в Чувашии, водитель легкового автомобиля погибла, двое медиков получили травмы, сообщает ГИБДД республики.Причины ДТП устанавливаются. Отмечается, что на территории республики продолжаются снегопады, метели, что приводит к ухудшению видимости и образованию заносов на проезжей части. ГИБДД призывает водителей соблюдать предельную осторожность и по возможности ограничить дальние поездки.
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происшествия, авто, чебоксары, гибдд мвд рф, skoda octavia
Происшествия, Авто, Чебоксары, ГИБДД МВД РФ, Skoda Octavia
20:20 14.12.2022
 
В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек

ГИБДД: в Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек, еще двое пострадали

© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Чувашской РеспубликеНа месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки в Чувашии
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки в Чувашии - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : пресс-служба ГУ МВД по Чувашской Республике
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи и иномарки в Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в Аликовском районе в Чувашии, водитель легкового автомобиля погибла, двое медиков получили травмы, сообщает ГИБДД республики.
"В 17 часов на автодороге Чебоксары - Сурское столкнулись легковой автомобиль Skoda и машина скорой медицинской помощи. Женщина за рулем иномарки погибла на месте. Два фельдшера скорой помощи получили травмы", - говорится в сообщении.
Причины ДТП устанавливаются. Отмечается, что на территории республики продолжаются снегопады, метели, что приводит к ухудшению видимости и образованию заносов на проезжей части. ГИБДД призывает водителей соблюдать предельную осторожность и по возможности ограничить дальние поездки.
На месте ДТП с участием грузовика и скорой помощи в Томской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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ПроисшествияАвтоЧебоксарыГИБДД МВД РФSkoda Octavia
 
 
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