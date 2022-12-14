https://ria.ru/20221214/dtp-1838724940.html

В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек

В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек - РИА Новости, 14.12.2022

В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в Аликовском районе в Чувашии, водитель легкового автомобиля погибла, двое медиков получили травмы,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:20

2022-12-14T20:20

2022-12-14T20:20

происшествия

авто

чебоксары

гибдд мвд рф

skoda octavia

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в Аликовском районе в Чувашии, водитель легкового автомобиля погибла, двое медиков получили травмы, сообщает ГИБДД республики.Причины ДТП устанавливаются. Отмечается, что на территории республики продолжаются снегопады, метели, что приводит к ухудшению видимости и образованию заносов на проезжей части. ГИБДД призывает водителей соблюдать предельную осторожность и по возможности ограничить дальние поездки.

https://ria.ru/20221214/dtp-1838586113.html

чебоксары

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, чебоксары, гибдд мвд рф, skoda octavia