https://ria.ru/20221214/dtp-1838724940.html
В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек
В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек - РИА Новости, 14.12.2022
В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в Аликовском районе в Чувашии, водитель легкового автомобиля погибла, двое медиков получили травмы,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:20
2022-12-14T20:20
2022-12-14T20:20
происшествия
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в Аликовском районе в Чувашии, водитель легкового автомобиля погибла, двое медиков получили травмы, сообщает ГИБДД республики.Причины ДТП устанавливаются. Отмечается, что на территории республики продолжаются снегопады, метели, что приводит к ухудшению видимости и образованию заносов на проезжей части. ГИБДД призывает водителей соблюдать предельную осторожность и по возможности ограничить дальние поездки.
https://ria.ru/20221214/dtp-1838586113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, чебоксары, гибдд мвд рф, skoda octavia
Происшествия, Авто, Чебоксары, ГИБДД МВД РФ, Skoda Octavia
В Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек
ГИБДД: в Чувашии при столкновении скорой и легковушки погиб человек, еще двое пострадали