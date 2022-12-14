https://ria.ru/20221214/diplomaty-1838723132.html

Китай отозвал из Британии дипломатов, с которых требовали снять иммунитет

Китай отозвал из Британии дипломатов, с которых требовали снять иммунитет - РИА Новости, 14.12.2022

Китай отозвал из Британии дипломатов, с которых требовали снять иммунитет

Власти Китая отозвали из Великобритании шесть дипломатов, после того как британский МИД потребовал снять с них дипломатический иммунитет для допроса полицией в... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:08

2022-12-14T20:08

2022-12-14T20:08

в мире

джеймс клеверли

китай

великобритания

манчестер

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Власти Китая отозвали из Великобритании шесть дипломатов, после того как британский МИД потребовал снять с них дипломатический иммунитет для допроса полицией в связи с инцидентом в китайском генконсульстве в Манчестере, заявил глава внешнеполитического ведомства Джеймс Клеверли.Инцидент произошел в середине октября. Протестующего из Гонконга, который участвовал в мирной акции в поддержку демократии, затащили на территорию консульства Китая в Манчестере и избили. Мужчину пришлось госпитализировать, было начато расследование. Позднее стало известно, что нападавшими были сотрудники консульства, в том числе генконсул Чжэн Сиюань, которого опознали на фото.По словам Клеверли, его ведомство, требуя снять с подозреваемых в избиении дипломатический иммунитет, установило для китайского правительства крайний срок до 14 декабря."В ответ на наш запрос китайское правительство выслало из Великобритании этих дипломатов, включая самого генерального консула. Это демонстрирует, что наша приверженность верховенству закона и серьезность, с которой мы относимся к этим инцидентам, возымела эффект", - цитирует главу британского МИД телеканал Sky News.В свою очередь в посольстве Китая в Лондоне заявили, что генеральный консул Китая в Манчестере завершил срок своих полномочий. "Это обычная ротация китайских консульских работников", - говорится в заявлении на сайте дипмиссии.По словам Чжэн Сиюаня, мирный протест обернулся конфликтом, так как протестующие использовали баннеры с "очень грубыми словами". Сотрудники консульства попросили людей убрать плакаты, однако им ответили отказом.Ранее МИД Британии вызвал временного поверенного в делах Китая в связи с инцидентом. После этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайская сторона в ответ сделала представление Великобритании. Ван Вэньбинь подчеркнул, что правонарушитель преднамеренно и незаконно проник на территорию китайского генконсульства, в результате чего китайский персонал "получил травмы", а безопасность дипмиссии была поставлена под угрозу. Он также выразил надежду, что Великобритания обеспечит надлежащую безопасность находящихся на ее территории китайских дипмиссий и их персонала. Ранее Ван Вэньбинь заявлял, что дипломатические учреждения любой страны имеют право принимать необходимые меры для обеспечения спокойствия дипмиссии.

https://ria.ru/20221116/dialog-1832047003.html

https://ria.ru/20221125/kitay-1834020219.html

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в мире, джеймс клеверли, китай, великобритания, манчестер