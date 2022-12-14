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Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель - РИА Новости, 14.12.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221214/covid-19-1838627275.html
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель - РИА Новости, 14.12.2022
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель
Эпидемиологическая ситуация в России напряженная, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться, сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:49
2022-12-14T16:01
распространение коронавируса
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анна попова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России напряженная, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Владимир Владимирович (Путин), вы, безусловно, правы: так и есть - мы видим напряженную эпидситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день... Это рост заболеваемости ковидом, мы наблюдаем его четвертую неделю после двухмесячного предыдущего снижения, он на уровне 10-11 процентов каждую неделю", - сказала Попова.
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россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Анна Попова
15:49 14.12.2022 (обновлено: 16:01 14.12.2022)
 
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель

Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 растет четвертую неделю и еще продолжит

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России напряженная, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Владимир Владимирович (Путин), вы, безусловно, правы: так и есть - мы видим напряженную эпидситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день... Это рост заболеваемости ковидом, мы наблюдаем его четвертую неделю после двухмесячного предыдущего снижения, он на уровне 10-11 процентов каждую неделю", - сказала Попова.
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Распространение коронавирусаРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнна Попова
 
 
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