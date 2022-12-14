https://ria.ru/20221214/covid-19-1838627275.html
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель - РИА Новости, 14.12.2022
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель
Эпидемиологическая ситуация в России напряженная, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться, сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:49
2022-12-14T15:49
2022-12-14T16:01
распространение коронавируса
россия
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анна попова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России напряженная, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Владимир Владимирович (Путин), вы, безусловно, правы: так и есть - мы видим напряженную эпидситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день... Это рост заболеваемости ковидом, мы наблюдаем его четвертую неделю после двухмесячного предыдущего снижения, он на уровне 10-11 процентов каждую неделю", - сказала Попова.
https://ria.ru/20221213/gripp-1838458599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Анна Попова
15:49 14.12.2022 (обновлено: 16:01 14.12.2022)
Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель
Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 растет четвертую неделю и еще продолжит