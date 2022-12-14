https://ria.ru/20221214/covid-19-1838627275.html

Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель

Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель - РИА Новости, 14.12.2022

Попова отметила рост заболеваемости COVID-19 в течение четырех недель

Эпидемиологическая ситуация в России напряженная, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться, сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:49

2022-12-14T15:49

2022-12-14T16:01

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

анна попова

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в России напряженная, рост заболеваемости коронавирусом идет четвертую неделю и будет продолжаться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Владимир Владимирович (Путин), вы, безусловно, правы: так и есть - мы видим напряженную эпидситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день... Это рост заболеваемости ковидом, мы наблюдаем его четвертую неделю после двухмесячного предыдущего снижения, он на уровне 10-11 процентов каждую неделю", - сказала Попова.

https://ria.ru/20221213/gripp-1838458599.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анна попова