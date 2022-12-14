https://ria.ru/20221214/bronezhilet-1838478418.html

В Госдуме призвали сажать в тюрьму поставщиков некачественных бронежилетов

В Госдуме призвали сажать в тюрьму поставщиков некачественных бронежилетов - РИА Новости, 14.12.2022

В Госдуме призвали сажать в тюрьму поставщиков некачественных бронежилетов

Поставщикам некачественных бронежилетов и касок в зону специальной военной операции необходимо давать до 10 лет лишения свободы, заявил РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T00:43

2022-12-14T00:43

2022-12-14T00:43

специальная военная операция на украине

борис чернышов (депутат)

россия

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поставщикам некачественных бронежилетов и касок в зону специальной военной операции необходимо давать до 10 лет лишения свободы, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.Ранее в соцсетях появились сообщения, что военным, участвующим в спецоперации, стали чаще попадаться некачественные бронежилеты и каски. Отмечалось, что нередко они попадают через торговцев по объявлениям в интернете, а также через волонтеров, ставших жертвами мошенников.По его словам, за предложения некачественного снаряжения военным "нужно жестко наказывать"."Предлагаю до 10 лет лишения свободы в колонии, и там пусть шьют одежду для фронта", - отметил Чернышов.

https://ria.ru/20221213/zakon-1838350530.html

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борис чернышов (депутат), россия, госдума рф, лдпр