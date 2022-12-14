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В Госдуме призвали сажать в тюрьму поставщиков некачественных бронежилетов - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/bronezhilet-1838478418.html
В Госдуме призвали сажать в тюрьму поставщиков некачественных бронежилетов
В Госдуме призвали сажать в тюрьму поставщиков некачественных бронежилетов - РИА Новости, 14.12.2022
В Госдуме призвали сажать в тюрьму поставщиков некачественных бронежилетов
Поставщикам некачественных бронежилетов и касок в зону специальной военной операции необходимо давать до 10 лет лишения свободы, заявил РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T00:43
2022-12-14T00:43
специальная военная операция на украине
борис чернышов (депутат)
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поставщикам некачественных бронежилетов и касок в зону специальной военной операции необходимо давать до 10 лет лишения свободы, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.Ранее в соцсетях появились сообщения, что военным, участвующим в спецоперации, стали чаще попадаться некачественные бронежилеты и каски. Отмечалось, что нередко они попадают через торговцев по объявлениям в интернете, а также через волонтеров, ставших жертвами мошенников.По его словам, за предложения некачественного снаряжения военным "нужно жестко наказывать"."Предлагаю до 10 лет лишения свободы в колонии, и там пусть шьют одежду для фронта", - отметил Чернышов.
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борис чернышов (депутат), россия, госдума рф, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Борис Чернышов (депутат), Россия, Госдума РФ, ЛДПР
00:43 14.12.2022
 
В Госдуме призвали сажать в тюрьму поставщиков некачественных бронежилетов

Вице-спикер ГД Чернышов: поставщикам некачественных бронежилетов нужно давать десять лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкГосударственная Дума РФ
Государственная Дума РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Поставщикам некачественных бронежилетов и касок в зону специальной военной операции необходимо давать до 10 лет лишения свободы, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что военным, участвующим в спецоперации, стали чаще попадаться некачественные бронежилеты и каски. Отмечалось, что нередко они попадают через торговцев по объявлениям в интернете, а также через волонтеров, ставших жертвами мошенников.
"Мы живем в условиях СВО. Вся Россия поддерживает участников спецоперации, мобилизованных и добровольцев. Одни жертвуют часть своих сбережений, другие шьют балаклавы, вяжут носки для солдат. И когда выясняется, что есть коммерсанты, для которых СВО – просто возможность наживы, то, мне кажется, они должны быть наказаны. Они отправляют на фронт некачественные бронежилеты, шлемы – там эти вещи используют наши бойцы. И они рискуют своей жизнью, используя это", - сказал Чернышов.
По его словам, за предложения некачественного снаряжения военным "нужно жестко наказывать".
"Предлагаю до 10 лет лишения свободы в колонии, и там пусть шьют одежду для фронта", - отметил Чернышов.
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Специальная военная операция на УкраинеБорис Чернышов (депутат)РоссияГосдума РФЛДПР
 
 
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