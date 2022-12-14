https://ria.ru/20221214/archaeology-1838627747.html

В Неаполе нашли мозаику на вилле Поллиона, известного своей жестокостью

В Неаполе нашли мозаику на вилле Поллиона, известного своей жестокостью - РИА Новости, 14.12.2022

В Неаполе нашли мозаику на вилле Поллиона, известного своей жестокостью

Ученые нашли 2000-летнюю мозаику на вилле в Неаполе, пишет Artnews. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:40

2022-12-14T16:40

2022-12-14T16:40

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ученые нашли 2000-летнюю мозаику на вилле в Неаполе, пишет Artnews. Она была под слоем ремонтных работ, проведенных по заказу императора Октавиана Августа (63 год до нашей эры — 14 год нашей эры). Рисунок представляет собой ковер из крошечных белых тессер, заключенных в двойную черную рамку. "Судя по стилю, этот зал может относиться к Периоду поздней Римской империи, максимум к эпохе Августа", — сказал руководитель раскопок Марко Джильо.Вилла принадлежала Публию Ведию Поллиону и была построена в I веке до нашей эры. Здесь был одеон и театр на две тысячи мест в греческом стиле, который располагался на скалистом мысе.Поллион был сыном вольноотпущенника. Он любил роскошь и считался очень жестоким, особенно по отношению к рабам. Например, он приказал скормить угрям невольника, прислуживавшего у него на обеде с Августом. Причина — несчастный разбил хрустальный бокал. Раб упал на колени и стал молить императора о пощаде. В итоге Август, приказал освободить того и разбить все хрустальные блюда Публия Ведия. Поллион умер в 15 году до нашей эры. Он завещал свое имущество Августу с указанием воздвигнуть ему памятник. Император же возвел колоннаду и посвятил ее своей супруге. Сооружение известно как Портик Ливии. Этот жест, пишут в Artnews, своего рода damnatio memoriae, форма посмертного наказания, попытка стереть память о человеке из истории.

https://ria.ru/20221129/colosseum-1834981310.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, италия, неаполь