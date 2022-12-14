https://ria.ru/20221214/alikhanov-1838485652.html

Алиханов рассказал о проблемах калининградских грузоотправителей

Алиханов рассказал о проблемах калининградских грузоотправителей - РИА Новости, 14.12.2022

Алиханов рассказал о проблемах калининградских грузоотправителей

Многие калининградские грузоотправители боятся использовать железную дорогу из-за непредсказуемого поведения Литвы и уже переориентировались на морские... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T03:41

2022-12-14T03:41

2022-12-14T04:11

экономика

антон алиханов

калининград

литва

калининградская область

евросоюз

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие калининградские грузоотправители боятся использовать железную дорогу из-за непредсказуемого поведения Литвы и уже переориентировались на морские перевозки, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Литва с 18 июня запретила провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле. При этом были введены квоты на перевозку подсанкционных товаров по железной дороге, объем за год не должен быть выше среднего объема за последние три года."Недавно мы подбили статистику, и у нас выбрано только около 60% от объема квот, которые ввели европейцы и литовцы для железнодорожного транзита, потому что многие боятся сложностей и везут морем. Мы сейчас пытаемся и в региональном правительстве, и с Минтрансом РФ договориться, чтобы обязательно выбирать этот объем квоты, чтобы не столкнуться потом с каким-то потенциальным сокращением его со стороны европейцев", - сказал Алиханов.По его словам, грузоотправители переориентировались на морские перевозки, "потому что поведение наших соседей непредсказуемое".Алиханов добавил, что власти региона планируют договориться с перевозчиками, что они будут выбирать установленные объемы. "Мы, конечно, переживаем еще и за нашу железную дорогу, чтобы она была загружена работой. Это для нас тоже важно", - пояснил он.

https://ria.ru/20221214/alikhanov-1838485059.html

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экономика, антон алиханов, калининград, литва, калининградская область, евросоюз, еврокомиссия