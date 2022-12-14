https://ria.ru/20221214/aeroporty-1838512684.html
Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада
Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 14.12.2022
Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада
Московские аэропорты в снегопад работают штатно, однако возможны задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:48
2022-12-14T13:48
2022-12-14T13:48
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московские аэропорты в снегопад работают штатно, однако возможны задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", — рассказали в пресс-службе Внуково.В Шереметьево и Домодедово также подтвердили, что аэропорты работают в штатном режиме."В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны незначительные корректировки времени вылета", — уточнили в Домодедово.В аэропорту рекомендовали путешественникам, использующим автотранспорт, закладывать дополнительное время на дорогу или пользоваться поездами "Аэроэкспресса".
https://ria.ru/20221214/aeroporty-1838498591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада
Столичные аэропорты предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада