https://ria.ru/20221214/aeroporty-1838512684.html

Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада

Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 14.12.2022

Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада

Московские аэропорты в снегопад работают штатно, однако возможны задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:48

2022-12-14T13:48

2022-12-14T13:48

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московские аэропорты в снегопад работают штатно, однако возможны задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", — рассказали в пресс-службе Внуково.В Шереметьево и Домодедово также подтвердили, что аэропорты работают в штатном режиме."В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны незначительные корректировки времени вылета", — уточнили в Домодедово.В аэропорту рекомендовали путешественникам, использующим автотранспорт, закладывать дополнительное время на дорогу или пользоваться поездами "Аэроэкспресса".

https://ria.ru/20221214/aeroporty-1838498591.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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