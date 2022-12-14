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Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 14.12.2022
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Туризм
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Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада
Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 14.12.2022
Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада
Московские аэропорты в снегопад работают штатно, однако возможны задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:48
2022-12-14T13:48
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московские аэропорты в снегопад работают штатно, однако возможны задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", — рассказали в пресс-службе Внуково.В Шереметьево и Домодедово также подтвердили, что аэропорты работают в штатном режиме."В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны незначительные корректировки времени вылета", — уточнили в Домодедово.В аэропорту рекомендовали путешественникам, использующим автотранспорт, закладывать дополнительное время на дорогу или пользоваться поездами "Аэроэкспресса".
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), москва, аэроэкспресс, новости - туризм, туризм, внуково (аэропорт)
Туризм, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Москва, Аэроэкспресс, Новости - Туризм, Туризм, Внуково (аэропорт)
13:48 14.12.2022
 
Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада

Столичные аэропорты предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Московские аэропорты в снегопад работают штатно, однако возможны задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
"Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", — рассказали в пресс-службе Внуково.
В Шереметьево и Домодедово также подтвердили, что аэропорты работают в штатном режиме.
"В условиях снегопада требуется проведение дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности полетов — очистка взлетно-посадочной полосы, чтобы не допустить образования гололеда, и противообледенительная обработка самолетов. В связи с этим возможны незначительные корректировки времени вылета", — уточнили в Домодедово.
В аэропорту рекомендовали путешественникам, использующим автотранспорт, закладывать дополнительное время на дорогу или пользоваться поездами "Аэроэкспресса".
Рабочие расчищают территорию аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 08:31Туризм
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