https://ria.ru/20221213/zarabotok-1838209848.html
Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен"
Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен" - РИА Новости, 13.12.2022
Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен"
Россияне в некоторых случаях могут заработать на инфляционных облигациях (линкерах) в период повышения цен, рассказал в беседе с агентством "Прайм" портфельный... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T03:13
2022-12-13T03:13
2022-12-13T03:13
экономика
россия
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россияне в некоторых случаях могут заработать на инфляционных облигациях (линкерах) в период повышения цен, рассказал в беседе с агентством "Прайм" портфельный управляющий УК "Открытие" Руслан Мустаев.Эксперт напомнил, что линкеры индексируются каждый месяц, а также ежегодно приносят купонный доход в 2,5 процента. Такие облигации обычно призваны сохранить средства, а не приумножить их.Но при верной оценке рисков в ряде случаев можно заработать на линкерах. Во-первых, при покупке краткосрочной облигации в ожидании всплеска инфляции. Во-вторых, при приобретении долгосрочной бумаги с расчетом на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Наконец, инфляционная облигация может обогатить владельца в период неэффективности рынка, заключил Мустаев.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен"
Финансист Мустаев заявил, что россияне могут заработать на линкерах в период повышения цен
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости.
Россияне в некоторых случаях могут заработать на инфляционных облигациях (линкерах) в период повышения цен, рассказал в беседе
с агентством "Прайм" портфельный управляющий УК "Открытие" Руслан Мустаев.
Эксперт напомнил, что линкеры индексируются каждый месяц, а также ежегодно приносят купонный доход в 2,5 процента. Такие облигации обычно призваны сохранить средства, а не приумножить их.
Но при верной оценке рисков в ряде случаев можно заработать на линкерах. Во-первых, при покупке краткосрочной облигации в ожидании всплеска инфляции. Во-вторых, при приобретении долгосрочной бумаги с расчетом на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Наконец, инфляционная облигация может обогатить владельца в период неэффективности рынка, заключил Мустаев.