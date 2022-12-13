https://ria.ru/20221213/zarabotok-1838209848.html

Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен"

Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен" - РИА Новости, 13.12.2022

Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен"

Россияне в некоторых случаях могут заработать на инфляционных облигациях (линкерах) в период повышения цен, рассказал в беседе с агентством "Прайм" портфельный... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T03:13

2022-12-13T03:13

2022-12-13T03:13

экономика

россия

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россияне в некоторых случаях могут заработать на инфляционных облигациях (линкерах) в период повышения цен, рассказал в беседе с агентством "Прайм" портфельный управляющий УК "Открытие" Руслан Мустаев.Эксперт напомнил, что линкеры индексируются каждый месяц, а также ежегодно приносят купонный доход в 2,5 процента. Такие облигации обычно призваны сохранить средства, а не приумножить их.Но при верной оценке рисков в ряде случаев можно заработать на линкерах. Во-первых, при покупке краткосрочной облигации в ожидании всплеска инфляции. Во-вторых, при приобретении долгосрочной бумаги с расчетом на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Наконец, инфляционная облигация может обогатить владельца в период неэффективности рынка, заключил Мустаев.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия