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Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен" - РИА Новости, 13.12.2022
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Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен"
Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен" - РИА Новости, 13.12.2022
Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен"
Россияне в некоторых случаях могут заработать на инфляционных облигациях (линкерах) в период повышения цен, рассказал в беседе с агентством "Прайм" портфельный... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T03:13
2022-12-13T03:13
экономика
россия
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россияне в некоторых случаях могут заработать на инфляционных облигациях (линкерах) в период повышения цен, рассказал в беседе с агентством "Прайм" портфельный управляющий УК "Открытие" Руслан Мустаев.Эксперт напомнил, что линкеры индексируются каждый месяц, а также ежегодно приносят купонный доход в 2,5 процента. Такие облигации обычно призваны сохранить средства, а не приумножить их.Но при верной оценке рисков в ряде случаев можно заработать на линкерах. Во-первых, при покупке краткосрочной облигации в ожидании всплеска инфляции. Во-вторых, при приобретении долгосрочной бумаги с расчетом на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Наконец, инфляционная облигация может обогатить владельца в период неэффективности рынка, заключил Мустаев.
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экономика, россия
Экономика, Россия
03:13 13.12.2022
 
Финансист рассказал, как можно заработать на "росте цен"

Финансист Мустаев заявил, что россияне могут заработать на линкерах в период повышения цен

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Россияне в некоторых случаях могут заработать на инфляционных облигациях (линкерах) в период повышения цен, рассказал в беседе с агентством "Прайм" портфельный управляющий УК "Открытие" Руслан Мустаев.
Эксперт напомнил, что линкеры индексируются каждый месяц, а также ежегодно приносят купонный доход в 2,5 процента. Такие облигации обычно призваны сохранить средства, а не приумножить их.
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 02:15
Финансист раскрыл, как поступить с деньгами до Нового года
Но при верной оценке рисков в ряде случаев можно заработать на линкерах. Во-первых, при покупке краткосрочной облигации в ожидании всплеска инфляции. Во-вторых, при приобретении долгосрочной бумаги с расчетом на смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Наконец, инфляционная облигация может обогатить владельца в период неэффективности рынка, заключил Мустаев.
 
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