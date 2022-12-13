https://ria.ru/20221213/zaporozhskaya-1838356533.html

В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск

В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск - РИА Новости, 13.12.2022

В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск

ВС РФ в Запорожской области сорвали на северо-восточном участке фронта несколько атак украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:29

2022-12-13T15:29

2022-12-13T15:29

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

владимир рогов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837973885_0:286:2962:1952_1920x0_80_0_0_b065b1acd5c5593e8db764c2827e60c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. ВС РФ в Запорожской области сорвали на северо-восточном участке фронта несколько атак украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."На северо-восточном направлении запорожской линии фонта уничтожено четыре ударных беспилотника и сорвано несколько атак боевиков ВСУ на позиции наших войск. Противник был накрыт артиллерией, после чего отошел на исходные рубежи, понеся значительные потери", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, в городе Гуляйполе уничтожен большой склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны украинской армии.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир рогов