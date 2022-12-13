https://ria.ru/20221213/zaporozhskaya-1838356533.html
В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск
В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск - РИА Новости, 13.12.2022
В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск
ВС РФ в Запорожской области сорвали на северо-восточном участке фронта несколько атак украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:29
2022-12-13T15:29
2022-12-13T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. ВС РФ в Запорожской области сорвали на северо-восточном участке фронта несколько атак украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."На северо-восточном направлении запорожской линии фонта уничтожено четыре ударных беспилотника и сорвано несколько атак боевиков ВСУ на позиции наших войск. Противник был накрыт артиллерией, после чего отошел на исходные рубежи, понеся значительные потери", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, в городе Гуляйполе уничтожен большой склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны украинской армии.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск
Рогов: на Запорожской линии фронта уничтожили четыре БПЛА и сорвали несколько атак ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. ВС РФ в Запорожской области сорвали на северо-восточном участке фронта несколько атак украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"На северо-восточном направлении запорожской линии фонта уничтожено четыре ударных беспилотника и сорвано несколько атак боевиков ВСУ на позиции наших войск. Противник был накрыт артиллерией, после чего отошел на исходные рубежи, понеся значительные потери", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, в городе Гуляйполе уничтожен большой склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны украинской армии.