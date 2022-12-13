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В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск
В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск - РИА Новости, 13.12.2022
В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск
ВС РФ в Запорожской области сорвали на северо-восточном участке фронта несколько атак украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:29
2022-12-13T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. ВС РФ в Запорожской области сорвали на северо-восточном участке фронта несколько атак украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."На северо-восточном направлении запорожской линии фонта уничтожено четыре ударных беспилотника и сорвано несколько атак боевиков ВСУ на позиции наших войск. Противник был накрыт артиллерией, после чего отошел на исходные рубежи, понеся значительные потери", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, в городе Гуляйполе уничтожен большой склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны украинской армии.
запорожская область
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
15:29 13.12.2022
 
В Запорожской области сорвали несколько атак украинских войск

Рогов: на Запорожской линии фронта уничтожили четыре БПЛА и сорвали несколько атак ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. ВС РФ в Запорожской области сорвали на северо-восточном участке фронта несколько атак украинских войск, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"На северо-восточном направлении запорожской линии фонта уничтожено четыре ударных беспилотника и сорвано несколько атак боевиков ВСУ на позиции наших войск. Противник был накрыт артиллерией, после чего отошел на исходные рубежи, понеся значительные потери", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, в городе Гуляйполе уничтожен большой склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны украинской армии.
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12 декабря, 15:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир Рогов
 
 
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