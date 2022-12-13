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На границе с Косово задержали корреспондента "Звезды" - РИА Новости, 13.12.2022
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На границе с Косово задержали корреспондента "Звезды"
На границе с Косово задержали корреспондента "Звезды" - РИА Новости, 13.12.2022
На границе с Косово задержали корреспондента "Звезды"
Сербская полиция задержала на границе с Косово корреспондента "Звезды", сообщает телеканал. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:52
2022-12-13T13:04
косово
в мире
сербия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сербская полиция задержала на границе с Косово корреспондента "Звезды", сообщает телеканал.Как рассказал редакции сам журналист, это произошло, когда он работал в районе Рашка."Мы выясняем причину задержания и направили все необходимые запросы нашему консульству", — говорится в публикации.В последние дни ситуация вокруг Косово обострилась. Десятого декабря косовские сербы начали возводить баррикады из-за задержания в Приштине бывшего полицейского — серба Деяна Пантича. Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине", а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград продолжит борьбу по косовскому вопросу всеми правовыми средствами. В частности, напомнил он, Сербия имеет право направить командованию миссии НАТО запрос о вводе в край своего контингента в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН.Москва выразила обеспокоенность новым обострением обстановки в Косово и заявила, что будет помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы в отношении края с опорой на резолюции СБ ООН.
https://ria.ru/20221212/deeskalatsiya-1838190747.html
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косово, в мире, сербия, евросоюз, нато
Косово, В мире, Сербия, Евросоюз, НАТО
11:52 13.12.2022 (обновлено: 13:04 13.12.2022)
 
На границе с Косово задержали корреспондента "Звезды"

Сербская полиция задержала корреспондента "Звезды" на границе с Косово

© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудники полиции Косово в Митровице
Сотрудники полиции Косово в Митровице - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сербская полиция задержала на границе с Косово корреспондента "Звезды", сообщает телеканал.
Как рассказал редакции сам журналист, это произошло, когда он работал в районе Рашка.
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 20:52
Глава миссии ООН призвала к сдержанности и деэскалации в Косово
"Мы выясняем причину задержания и направили все необходимые запросы нашему консульству", — говорится в публикации.
В последние дни ситуация вокруг Косово обострилась. Десятого декабря косовские сербы начали возводить баррикады из-за задержания в Приштине бывшего полицейского — серба Деяна Пантича. Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине", а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград продолжит борьбу по косовскому вопросу всеми правовыми средствами. В частности, напомнил он, Сербия имеет право направить командованию миссии НАТО запрос о вводе в край своего контингента в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН.
Москва выразила обеспокоенность новым обострением обстановки в Косово и заявила, что будет помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы в отношении края с опорой на резолюции СБ ООН.
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