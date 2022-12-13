https://ria.ru/20221213/zaderzhanie-1838271692.html

На границе с Косово задержали корреспондента "Звезды"

На границе с Косово задержали корреспондента "Звезды" - РИА Новости, 13.12.2022

На границе с Косово задержали корреспондента "Звезды"

Сербская полиция задержала на границе с Косово корреспондента "Звезды", сообщает телеканал. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:52

2022-12-13T11:52

2022-12-13T13:04

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сербская полиция задержала на границе с Косово корреспондента "Звезды", сообщает телеканал.Как рассказал редакции сам журналист, это произошло, когда он работал в районе Рашка."Мы выясняем причину задержания и направили все необходимые запросы нашему консульству", — говорится в публикации.В последние дни ситуация вокруг Косово обострилась. Десятого декабря косовские сербы начали возводить баррикады из-за задержания в Приштине бывшего полицейского — серба Деяна Пантича. Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине", а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба.Президент Сербии Александр Вучич заявил, что официальный Белград продолжит борьбу по косовскому вопросу всеми правовыми средствами. В частности, напомнил он, Сербия имеет право направить командованию миссии НАТО запрос о вводе в край своего контингента в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН.Москва выразила обеспокоенность новым обострением обстановки в Косово и заявила, что будет помогать Белграду отстаивать законные национальные интересы в отношении края с опорой на резолюции СБ ООН.

https://ria.ru/20221212/deeskalatsiya-1838190747.html

https://ria.ru/20221212/kosovo-1838156397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

косово, в мире, сербия, евросоюз, нато