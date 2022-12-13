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Товарооборот Татарстана с Казахстаном вырос с начала года - РИА Новости, 13.12.2022
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Республика Татарстан
https://ria.ru/20221213/tatarstan-1838420994.html
Товарооборот Татарстана с Казахстаном вырос с начала года
Товарооборот Татарстана с Казахстаном вырос с начала года - РИА Новости, 13.12.2022
Товарооборот Татарстана с Казахстаном вырос с начала года
Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном за 9 месяцев 2022 года вырос на 5,8%, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:56
2022-12-13T17:56
республика татарстан
рустам минниханов
касым-жомарт токаев
россия
карагандинская область
казахстан
татнефть
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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном за 9 месяцев 2022 года вырос на 5,8%, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Глава Татарстана находится в Казахстане с рабочим визитом и прибыл в Астану из Карагандинской области, где ранее состоялся выпуск первой шины на заводе KamaTyresKZ."По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Республикой Казахстан составил 629 миллионов долларов. За 9 месяцев 2022 года зафиксирован рост в 5,8%", - говорится в сообщении.Минниханов подчеркнул, что такие совместные проекты, как производство автомобильных шин KamaTyresKz (реализован в сотрудничестве компаниями "Аллюр" и "Татнефть"), помогают укреплять в целом деловые отношения между Россией и Казахстаном."Мы благодарны за внимание к нашим вопросам и неизменную готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов", - сказал Минниханов.Президент Казахстана отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.
https://ria.ru/20221212/kazan-1837972930.html
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рустам минниханов, касым-жомарт токаев, россия, карагандинская область, казахстан, татнефть
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Касым-Жомарт Токаев, Россия, Карагандинская область, Казахстан, Татнефть
17:56 13.12.2022
 
Товарооборот Татарстана с Казахстаном вырос с начала года

Товарооборот Татарстана с Казахстаном за девять месяцев вырос на 5,8 процента

© Depositphotos.com / Aleksandr SafronovКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Depositphotos.com / Aleksandr Safronov
Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном за 9 месяцев 2022 года вырос на 5,8%, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Глава Татарстана находится в Казахстане с рабочим визитом и прибыл в Астану из Карагандинской области, где ранее состоялся выпуск первой шины на заводе KamaTyresKZ.
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"По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Республикой Казахстан составил 629 миллионов долларов. За 9 месяцев 2022 года зафиксирован рост в 5,8%", - говорится в сообщении.
Минниханов подчеркнул, что такие совместные проекты, как производство автомобильных шин KamaTyresKz (реализован в сотрудничестве компаниями "Аллюр" и "Татнефть"), помогают укреплять в целом деловые отношения между Россией и Казахстаном.
"Мы благодарны за внимание к нашим вопросам и неизменную готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов", - сказал Минниханов.
Президент Казахстана отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановКасым-Жомарт ТокаевРоссияКарагандинская областьКазахстанТатнефть
 
 
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