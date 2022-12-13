https://ria.ru/20221213/tatarstan-1838420994.html

Товарооборот Татарстана с Казахстаном вырос с начала года

Товарооборот Татарстана с Казахстаном вырос с начала года - РИА Новости, 13.12.2022

Товарооборот Татарстана с Казахстаном вырос с начала года

Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном за 9 месяцев 2022 года вырос на 5,8%, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:56

2022-12-13T17:56

2022-12-13T17:56

республика татарстан

рустам минниханов

касым-жомарт токаев

россия

карагандинская область

казахстан

татнефть

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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном за 9 месяцев 2022 года вырос на 5,8%, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Глава Татарстана находится в Казахстане с рабочим визитом и прибыл в Астану из Карагандинской области, где ранее состоялся выпуск первой шины на заводе KamaTyresKZ."По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Республикой Казахстан составил 629 миллионов долларов. За 9 месяцев 2022 года зафиксирован рост в 5,8%", - говорится в сообщении.Минниханов подчеркнул, что такие совместные проекты, как производство автомобильных шин KamaTyresKz (реализован в сотрудничестве компаниями "Аллюр" и "Татнефть"), помогают укреплять в целом деловые отношения между Россией и Казахстаном."Мы благодарны за внимание к нашим вопросам и неизменную готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов", - сказал Минниханов.Президент Казахстана отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.

https://ria.ru/20221212/kazan-1837972930.html

https://ria.ru/20221212/tatarstan-1838011278.html

россия

карагандинская область

казахстан

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рустам минниханов, касым-жомарт токаев, россия, карагандинская область, казахстан, татнефть