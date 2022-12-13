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Программу расширенного неонатального скрининга новорожденных запустят в МО - РИА Новости, 13.12.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221213/skrining-1838421603.html
Программу расширенного неонатального скрининга новорожденных запустят в МО
Программу расширенного неонатального скрининга новорожденных запустят в МО - РИА Новости, 13.12.2022
Программу расширенного неонатального скрининга новорожденных запустят в МО
В новом году в России начнет действовать программа расширенного неонатального скрининга новорожденных. На ее реализацию Подмосковье направит свыше 184 миллионов РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:57
2022-12-13T17:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В новом году в России начнет действовать программа расширенного неонатального скрининга новорожденных. На ее реализацию Подмосковье направит свыше 184 миллионов рублей. При этом порядка 103 миллионов рублей выделят из федерального бюджета. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщил телеканал "360".Обследование детей будут проводить в роддомах, перинатальных центрах, в стационарных отделениях и поликлиниках региона. При этом плата за проведение осмотра взиматься не будет.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
17:57 13.12.2022
 

Программу расширенного неонатального скрининга новорожденных запустят в МО

© РИА Новости / Илья ПиталевЖенщина с младенцем в родильном доме
Женщина с младенцем в родильном доме - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В новом году в России начнет действовать программа расширенного неонатального скрининга новорожденных. На ее реализацию Подмосковье направит свыше 184 миллионов рублей. При этом порядка 103 миллионов рублей выделят из федерального бюджета. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщил телеканал "360".
"На 2022 год заложено и израсходовано 55,5 миллиона рублей. За 9 месяцев 2022 года обследовано чуть более 55 тысяч малышей. Охват новорожденных скринингом составил 100%, что больше запланированного показателя госпрограммы "Здравоохранение Подмосковья" на 2017–2024 годы", – рассказал Андрей Голубев.
Обследование детей будут проводить в роддомах, перинатальных центрах, в стационарных отделениях и поликлиниках региона. При этом плата за проведение осмотра взиматься не будет.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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