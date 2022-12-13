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Программу расширенного неонатального скрининга новорожденных запустят в МО
Программу расширенного неонатального скрининга новорожденных запустят в МО - РИА Новости, 13.12.2022
Программу расширенного неонатального скрининга новорожденных запустят в МО
В новом году в России начнет действовать программа расширенного неонатального скрининга новорожденных. На ее реализацию Подмосковье направит свыше 184 миллионов РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:57
2022-12-13T17:57
2022-12-13T17:57
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В новом году в России начнет действовать программа расширенного неонатального скрининга новорожденных. На ее реализацию Подмосковье направит свыше 184 миллионов рублей. При этом порядка 103 миллионов рублей выделят из федерального бюджета. Такой информацией поделился председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщил телеканал "360".Обследование детей будут проводить в роддомах, перинатальных центрах, в стационарных отделениях и поликлиниках региона. При этом плата за проведение осмотра взиматься не будет.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума